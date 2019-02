Kim Kardashian también tiene días con "mala cara"

Por norma general estamos acostumbrados a ver a Kim Kardashian luciendo un cutis perfecto, pero eso no quiere decir que ella no tenga también días malos como el resto de los mortales. Este mismo lunes, sin ir más lejos, fue captada por los paparazzi a la salida de un restaurante en Los Ángeles tras almorzar con su hermana Kourtney y el ex de esta, Scott Disick, y ni todo el maquillaje expertamente aplicado por su equipo de belleza era capaz de disimular las marcas y los granitos que cubrían su rostro.

Como todo lo que rodea a la estrella televisiva, esas imágenes se convirtieron rápidamente en noticia en especial debido a que este mismo sábado tiene previsto ofrecer una clase de seis horas junto a su maquillador de confianza y amigo Mario Dedivanovic en el Ace Hotel, para la que las entradas han costado entre 299 y 1.699 dólares.

Los comentarios que estaban provocando su aspecto aparentemente desmejorado no tardaron en llegar a oídos de la celebridad, que decidió salirles al paso a través de su cuenta de Twitter. Pero en lugar de ponerse a la defensiva o recurrir a una excusa cualquiera, como que la habían fotografiado con la luz menos favorecedora posible, decidió ser totalmente sincera: "Es psoriasis y la tengo por toda la cara", ha escrito en respuesta a un tuit del tabloide Daily Mail haciéndose eco del mal estado de su piel.

Lo cierto es que la esposa de Kanye West conoce bien lo incómoda que puede llegar a resultar esa enfermedad crónica de la piel, que provoca inflamaciones, rojeces y placas escamosas. Poco antes de las pasadas navidades ya recurrió a esa misma plataforma para confesar a sus seguidores que había sufrido un nuevo brote más violento de lo habitual que no podía disimular ni con sus mejores trucos de maquillaje -y eso que cuenta con toda la colección de cosméticos de su marca KKW Beauty a su disposición- y aprovechó para pedir de paso consejo a todos aquellos que habían probado a tomar medicación para lidiar con la psoriasis para conocer sus experiencias.