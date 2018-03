Kim Kardashian prepara un regalo para sus amigos y enemigos más íntimos

Haciendo gala de ese olfato para los negocios que la caracteriza, Kim Kardashian aprovechará la celebración dentro de unas semanas del Día de San Valentín para promocionar su colección de perfumes formada por tres fragancias, enviándole un bote regalo a todas las celebridades que tiene en su agenda, literalmente a todas.

Y con el objetivo de dar la mayor publicidad posible a su último proyecto empresarial, la esposa de Kim Kardashian ha decidido no hacer ningún tipo de discriminación y mandar ese bonito detalle tanto a sus amigos y compañeros de trabajo como a sus adversarios más acérrimos, aunque eligiendo distintos perfumes para cada uno de ellos.

Por ejemplo, las estrellas cuyos nombres han ido a parar a la categoría de enemigos recibirán la colonia 'BAE', mientras que a aquellas a las que considera sus aliadas les hará llegar una muestra del perfume 'BFF' o Best Friends Forever, que se traduciría como Mejores Amigos para Siempre, y sus 'incondicionales' serán premiados con el que ha bautizado como 'Ride or Die'.

Por si quedaba alguna duda de quién había ido a parar a cada grupo, la propia Kim ha compartido una imagen en sus redes sociales en las que se pueden ver una serie de post-it de tres tonalidades distintas -verde, lila y naranja- en los que aparecen escritos, en una lista del primer color, sus enemigos más íntimos como Taylor Swift, Piers Morgan, Pink, Blac Chyna, Chloe Grace Moretz y Sharon Osbourne.

En la segunda clasificación ha enumerado a sus amiguitos del alma como Chrissy Teigen, Cardi B, Cher, Jennifer Lawrence, Anna Wintour o Paris Hilton y Lindsay Lohan, con quienes parece haberse reconciliado definitivamente. Y por supuesto, entre sus compinches habituales, enumerados en las notas naranjas, no podían faltar su madre Kris Jenner o su hermana Kendall.

"Voy a enviar muchos más que estos, pero he decidido que por San Valentín todo el mundo merece un detalle. Así que voy a mandar uno a quienes me quieren y a quienes me odian... a cualquier que se me ocurra, básicamente", anunció la estrella televisiva.