La abuela de Kim Kardashian protagonizó el primer matrimonio exprés de la familia

Uno de los capítulos más controvertidos del pasado de Kim Kardashian, antes de que se reinventara como empresaria respetable e icono para los grandes diseñadores gracias en gran parte a la influencia de su actual marido Kanye West, fue su breve matrimonio con el jugador de baloncesto Kris Humphries.

Los preparativos previos al enlace, que tuvo lugar en 2011, se documentaron fielmente en el reality 'Keeping Up With the Kardashians' y la boda en sí fue el plato fuerte de la sexta temporada gracias a un episodio especial doble, pero la pareja aguantó exactamente 72 días casada.

Tiempo después la propia estrella confesaría que supo que lo suyo no iba a funcionar antes de que terminara la luna de miel, aunque eso no consiguió disipar las sospechas de que todo fue un montaje para disparar la audiencia del programa.

Lo que nadie sabía hasta ahora era que Kim contaba con antecedentes en lo que a uniones exprés se refiere y que ella no fue la primera mujer de su familia que decidió separarse pocas semanas después de pasar por el altar."Acabo de encontrar esta foto de mi preciosa abuela MJ en su primera boda.

La unión duró solo dos meses y medio y su familia se había gastado todo lo que tenía en la celebración. Ella se sentía fatal, pero decidió escuchar a su corazón. Me suena de algo...", ha bromeado la estrella en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que ha agradecido a la verdadera matriarca del clan de puertas para dentro -con permiso de su hija, Kris Jenner, madre de la propia Kim- que le inculcara el valor necesario para huir de las situaciones que no le hicieran feliz sin dejarse influir por las opiniones de otros.

"Ella siempre me enseñó a que hiciera lo que realmente deseara sin importar nada más. Te quiero, MJ".De paso, también ha aprovechado para desvelar de dónde ha heredado su hermana pequeña Kendall Jenner esa particular belleza que la ha convertido en una de las modelos mejor pagadas de la industria: de esa misma abuela, Mary Jo Campbell, que en la instantánea que Kim ha rescatado del álbum familiar parece la hermana gemela perdida de la famosa maniquí.