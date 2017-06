Kim Kardashian confía en una eventual reconciliación con Caitlyn Jenner

La publicación hace dos meses de la autobiografía de Caitlyn Jenner, en la que se sincera en profundidad sobre la lucha interna que mantuvo a lo largo de su vida en relación con su identidad de género y el efecto que el cambio de sexo ha tenido en sus relaciones familiares, ha provocado una guerra de proporciones épicas en el seno del clan Kardashian-Jenner, entre otras razones por el retrato poco halagador que pinta de su exmujer Kris.

La matriarca dejó claro a sus hijos que después de leer las memorias, tituladas 'Los Secretos de mi Vida', la cordialidad que presidía su relación con su exmarido había dado paso a un enfrentamiento abierto entre ellos. Por su parte Kim, quien también leyó el manuscrito antes de que saliese a la venta, decidió alinearse con su madre y defender la versión de los hechos que defendía su también mánager.

Sin embargo, aunque la mujer de Kanye West ha reiterado una vez más el malestar que siente ante la "injusta" percepción de la historia que Caitlyn plasma en su libro, también ha querido aclarar que sus desavenencias no le han hecho olvidar que su padrastro sigue siendo una persona clave en su vida, por lo que está segura de que las aguas, con el tiempo, volverán a su cauce.

"Ella siempre será mi padrastro y la persona que me crió y me enseñó tanto en la vida. Dio un paso al frente cuando mi padre falleció y nunca olvidaré lo que Caitlyn nos inculcó cuando éramos unos niños, es una parte muy importante de quién soy hoy. Nunca lo olvidaré. Siempre será una parte de mí. Simplemente nos estamos tomando un descanso. Lo solucionaremos. Es el padre de mis hermanas. Todo saldrá bien", ha explicado en una entrevista para el programa de televisión 'The View'.

Pese a que la reacción inicial de Kim fue la de intentar desmontar los argumentos ofrecidos por el padre de Kendall y Kylie, ahora prefiere otorgar el beneficio de la duda a su impactante testimonio, haciendo referencia a la diversidad de opiniones que pueden existir en torno a un mismo asunto.

"Me quedé un poco en shock cuando Caitlyn dijo ciertas cosas que no eran reales o no tenían sentido, o simplemente nos hacían daño... Al fin y al cabo, mi madre y Caitlyn tuvieron una relación de 25 años y tienes que tener un poco de respeto por ella. Tal vez sus historias son diferentes. Tal vez sus relatos son diferentes. No quiero negar sus sentimientos o su historia, pero cuando todos nosotros hemos sido testigos de algunas cosas y las hemos visto de forma realmente diferente, no deja de ser sorprendente. Me enfadé cuando leí las memorias. En nuestra familia estamos muy unidos. Pero todo saldrá bien", se ha sincerado en el mismo espacio televisivo.