Kim Kardashian se sincera sobre su traumático secuestro en París

Tras pasar casi tres meses fuera de la vida pública para sobreponerse de la dramática experiencia vivida el pasado octubre en París, cuando varios encapuchados accedieron a su habitación de hotel durante la Semana de la Moda de la ciudad para amordazarla, maniatarla, y llevarse un botín cuyo valor ascendía a 10 millones de euros, la estrella televisiva Kim Kardashian ha hecho uso de su programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashian' para expresar con todo tipo de detalles las sensaciones que vivió durante tan traumático suceso, tanto a sus hermanas Kourtney y Khloé como a todos los espectadores del popular espacio televisivo.

"Me pidieron dinero y les dije que no tenía nada de efectivo. Así que me arrastraron hasta el pasillo de arriba. Fue ahí cuando vi que llevaban una pistola, la vi con mis propios ojos. No podía dejar de mirarla [la pistola] y tampoco podía dejar de mirar el final de la escalera", revela ante la atenta mirada de sus hermanas en un avance del próximo capítulo del reality.

"Tenía medio segundo para tomar la mejor decisión posible. Si corro escaleras abajo me podrían disparar, pero si lo consigo y no me disparan, o el ascensor no llega a tiempo o las escaleras están cerradas, estoy jo**** igualmente. No había manera alguna de escapar", explica.

Al margen de lo duro que tiene que resultar para la esposa del rapero Kanye West recrear una vez más lo acontecido, su madre Kris Jenner está convencida de que su regreso al popular formato que les catapultó a todos a la fama internacional supone una medida "terapéutica" con la que desahogarse y vencer de una vez por todas a los fantasmas del pasado que siguen acechándola.

"Cuando empezamos a grabar la nueva temporada y retomamos nuestras vidas cotidianas, evidentemente Kim tenía que estar aquí porque pasa la mayor parte de su tiempo con nosotros. Y creo que le ha venido muy bien, está siendo algo terapéutico para ella porque así puede sacarse de dentro todos sus miedos. Explicarnos lo que ocurrió nos ayuda a todos a entender mejor lo que vivió y a ella le sirve para aprender a sobrellevarlo. Además, todo esto es muy útil para concienciar a la gente sobre lo ocurrido, que sin duda nos ha cambiado la vida por completo", asegura Kris en el mismo fragmento del programa.