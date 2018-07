Kirk Douglas sigue "entrenándose" a sus 101 años

Teniendo en cuenta su longevidad y la lucidez mental de la que disfruta a sus 101 años de vida, no debería resultar demasiado sorprendente que el veterano Kirk Douglas -una de las grandes leyendas vivas del séptimo arte- siga entrenándose a diario con la ayuda de un instructor personal para mantenerse sano, como ha revelado su hijo Michael henchido de orgullo ante el estilo de vida tan activo que lleva su incombustible progenitor.

"Tiene su propio entrenador personal. Se entrena todos los días con su instructor a pesar de que ya tiene 101 años", ha afirmado Michael Douglas a su paso por el programa 'Lorraine' de la televisión británica, donde también se ha expresado sobre la curiosidad innata que tiene su padre en el mundo de las nuevas tecnologías.

"Hace poco descubrió [la aplicación de videollamadas] FaceTime y la verdad es que da igual donde me encuentre, nunca pierde la oportunidad de llamarme para que le enseñe los sitios a los que voy y la gente con la que estoy", ha explicado en la misma entrevista.

De hecho, las herramientas digitales también se han convertido en uno de los grandes aliados que Michael tiene a su disposición para poder ver a su progenitor con más frecuencia, así como para informarle con detalle de todas las novedades relativas a sus tres hijos -Cameron (39), Dylan (17) y Carys (15)- y, por supuesto, a su nieta Lua Izzy, quien llegó al mundo a finales del año pasado."Catherine [Zeta Jones] está fenomenal, estamos viviendo un momento genial en nuestro matrimonio. Dylan se irá pronto a la universidad.

Cameron está muy feliz, ha retomado su carrera y me ha hecho abuelo. No podría estar más feliz... Además, seguimos teniendo una niña en la casa, los nietos son geniales para sobrevivir al síndrome del nido vacío. Me va a venir especialmente bien cuando Carys se vaya de casa", ha confesado el intérprete en la misma entrevista.