Kirsten Dunst se fumó un "cigarro entero" de marihuana en el rodaje de "Woodshock"

La actriz Kirsten Dunst no ha tenido reparo alguno a la hora de relatar la embarazosa experiencia que vivió hace unos meses durante el rodaje de su última película, 'Woodshock', una historia que gira en torno a las consecuencias que tuvo para ella la inhalación -accidental, eso sí- de la notable cantidad de marihuana que contenía el supuesto "cigarro falso" que le había preparado el equipo de producción para la grabación de una secuencia.

"Me acuerdo de que le dije a la directora [Laura Mulleavy] que no me encontraba nada bien y que algo raro me estaba pasando. Estaba claro que no estaba en mi sano juicio, que me había intoxicado y que tenía que ir al hospital. Se me estaba nublando la mente, temblaba mucho y de repente empecé a sentir mucho calor", explicó la intérprete en el programa de Jimmy Kimmel, antes de compartir la impresión que le dejó descubrir la verdad sobre todo este asunto.

"Claro, luego vinieron a decirme que había fumado marihuana de verdad, que el cigarro falso que me habían dado no lo era. Jamás en mi vida me había fumado un porro entero, y créeme que esa mi**** era muy fuerte", reveló entre risas.En lugar de servirle para estimular sus sentidos y su creatividad, como aseguran algunos consumidores, la estrella de Hollywood perdió un día entero de trabajo por culpa del cannabis y de la situación de malestar general que le produjo, pasando por todo tipo de fases físicas y emocionales antes de ser enviada directamente a casa.

"Fue todo un auténtico desastre, jamás había estado tan colocada en mi vida y nunca antes había experimentado semejante viaje mental. Llegué a llorar, a reír, a comerme un bocadillo entero de crema de cacahuete. Lo único que no podía hacer era rodar. Al final me tuvieron que mandar a casa para que pudiera descansar", aseveró.