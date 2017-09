Kit Harington y Rose Leslie podrían haberse comprometido

Después de cinco años de relación y de mudarse juntos a principios de este año, los actores Kit Harington y Rose Leslie habrían decidido que ha llegado el momento de dar un paso más en su relación comprometiéndose.

De acuerdo a la información que maneja el periódico The Sun, el guapo intérprete le habría pedido a su chica que se casara con él tras instalarse en su nueva mansión situada en la campiña inglesa, por la que hace unos meses desembolsaron cerca de dos millones de dólares a cambio de la privacidad que les ofrece sus 3,23 hectáreas, que incluye una pista de tenis, un campo de croquet, varios graneros y una casa de invitados anexa a la principal.De momento, las dos estrellas aún no habrían fijado una fecha para su enlace, aunque ya habrían compartido la noticia con sus familiares y allegados.

"Kit sabía desde hace mucho tiempo que quería casarse con Rose, pero antes quería tener una casa y sentar cabeza juntos. Cuando se mudaron juntos en enero comenzó a sentir que había llegado el momento adecuado", apunta una fuente al mencionado medio.

Parece ser que el protagonista de 'Juego de tronos' -serie en la que conoció y se enamoró de su chica- ha decidido seguir el consejo de la famosa Nicole Kidman, quien recientemente y durante una entrevista conjunta en el late-night de James Corden no dudó en presionarle para saber por qué aún no se había animado a pasar por el altar si tan enamorado estaba de Rose, colocándole en un divertido aprieto para regocijo del resto de los presentes.

"¿Bueno, pero te vas a casar o qué?", le preguntó directamente la estrella de Hollywood haciendo referencia directa a Rosie Leslie. "No, te lo digo porque creo que es muy bonito que vayáis a vivir juntos, pero imagino que lo hacéis porque tenéis pensado prometeros", le espetó a continuación, ante lo que un sorprendido Kit únicamente acertó a decir:"No me puedo creer que Nicole Kidman me haya puesto en su sitio. Bueno, quiero decir, vayamos paso a paso".