Kourtney Kardashian muestra sus estrías e Instagram le da las gracias

635x357 Kourtney Kardashian posando en bikini en la foto de (c) Poosh que no ha retocado digitalmente. EFE

La famosa Kourtney Kardashian lleva varias semanas disfrutando de unas idílicas vacaciones en Italia y ha querido aprovechar ese viaje para compartir con todos los lectores de su portal de estilo de vida Poosh los entrenamientos de cinco minutos a los que ella recurre cuando se encuentra lejos de casa.

Como prueba de lo eficaz que resulta esa sencilla rutina, la celebridad -madre de tres niños con su ex Scott Disick- ha compartido una fotografía suya en bikini en el Instagram de su compañía junto al enlace que dirigía al artículo en cuestión, en el que explica paso por paso en que consiste cada uno de los ejercicios, y a sus seguidores no se les ha pasado por alto que en la imagen en cuestión se pueden apreciar las marcas que tiene en la cara posterior del muslo y en los glúteos.

En vista de que ella tiene acceso a un equipo de maquilladores que la acompañan donde quiere que vaya y que encima cuenta con el asesoramiento de sus hermanas Kim y Kylie, que han comercializado maquillajes corporales a través de sus respectivas empresas, el hecho de que esas líneas blancas quedaran a la vista no podía ser una casualidad.

La sección de comentarios de la publicación no tardó en llenarse de mensajes que le daban las gracias por no haber editado la instantánea y por mostrar con total naturalidad sus estrías que, como ella misma se ha encargado de aclarar, no le molestan en absoluto."Me encantan mis pequeñas líneas", le ha asegurado a uno de sus fans.