Kourtney Kardashian planea "desaparecer" del mundo en un futuro

A diferencia de sus dos hermanas menores, Kendall y Kylie, que apenas recuerdan la vida antes de que toda su familia fuera famosa, o Kim, a cuyo alrededor se construyó todo un imperio, Kourtney Kardashian ya tenía 28 años, una carrera universitaria y una relación estable con Scott Disick, su ahora ex y padre de sus tres retoños que le otorgaban cierta perspectiva a la hora de analizar y poner en perspectiva la popularidad que ganaron casi de la noche a la mañana.

"En realidad no lo pensé demasiado, jamás me imaginé que acabaría convirtiéndose en todo esto, pero sucedió tan rápido... desde que rodamos el piloto o lo que fuera. Le dieron luz verde en seguida", rememora en una nueva entrevista a la revista Paper durante la que insiste en que no necesita ser una de las celebridades más conocidas del mundo.

"Sería feliz... sería muy, muy feliz", asegura acerca de la posibilidad de que en un futuro el mundo pierda interés en ellas y las cámaras se apaguen.

De hecho, Kourtney fantasea con la posibilidad de hacer las maletas y abandonar la pequeña burbuja que es Calabasas para instalarse en un ambiente radicalmente diferente y, sobre todo, sin rastro de paparazzi.

"Siempre digo que algún día me mudaré y me alejaré de todo esto. Me marcharé, nadie volverá a verme nunca más... No dejo de pensar en posibles destinos, pero luego voy de viaje hasta allí y me doy cuenta de que no es el lugar adecuado aunque me alegre de haberlo visto. Acabamos de estar en Finlandia, y me dije: 'Genial, es un lugar maravilloso que visitar, pero no me voy a mudar aquí'. Puede que Noruega, ¿o Suiza? Tengo un montón de ideas".