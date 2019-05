Kourtney y Khloé Kardashian disfrutan juntas de su soltería

Las hermanas Kourtney y Khloé Kardashian disfrutaron recientemente de un animado viaje a un destino tan paradisíaco como el que representan las Islas Turcas y Caicos a fin de desconectar por unos días de las obligaciones, cultivar sus estrechos lazos fraternales y, por supuesto, sacar el máximo partido a todas esas ventajas que se desprenden de su condición de solteras.

Hay que recordar que Kourtney puso fin a su relación sentimental con el modelo Younes Bendjima hace ya un año y que Khloé no dudó en separarse definitivamente de Tristan Thompson, padre de su pequeña True, tras la última de las infidelidades perpetradas por el jugador de baloncesto, cuando besó a la amiga del alma de Kylie Jenner, Jordyn Woods, durante una fiesta en su hogar.

A día de hoy, las hermanas de Kim Kardashian, quien dio hace unos días la bienvenida a su cuarto retoño junto al rapero Kanye West, están completamente centradas en sus respectivas carreras profesionales y en la tarea de cuidar al máximo cada uno de los aspectos de los que depende su bienestar integral, hasta el punto de que las dos se han comprometido a mantenerse en la soltería un tiempo prudencial y, por ahora, indefinido.

"Tanto Kourtney como Khloé no han parado de trabajar en estos últimos meses y necesitaban disfrutar de una escapada para relajarse y aclarar las ideas. Las dos hermanas se encuentran solteras a día de hoy, una circunstancia que no suele darse con frecuencia, y no tienen prisa alguna a la hora de rehacer sus vidas sentimentales. Volverán a salir con gente cuando estén preparadas para ello, pero ahora se bastan la una con la otra", ha explicado un informante al portal Entertainment Tonight.