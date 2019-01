Kris Jenner está deseando dar la bienvenida a su décimo nieto

La matriarca del clan Kardashian y estrella televisiva por derecho propio, Kris Jenner, está deseando que llegue el esperado día en que pueda ver la carita del que será su décimo nieto: nada menos que el cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West, quien llegará al mundo previsiblemente el próximo mes de mayo.

Pero al margen de la comprensible emoción, la también empresaria no ha dudado en bromear sobre la legión de nietos que tiene ya en su haber y las dificultades que eso entraña para poder dedicarle tiempo a todos, expresando al mismo tiempo su sorpresa por la rapidez con la que sus hijos han venido ampliando la mediática familia en tiempos recientes.

"¿No es emocionante? Estamos hablando del número 10, ¡mi décimo nieto! Fíjate que solía quejarme cuando no era abuela y me preguntaba: '¿Pero es que nadie en esta casa va a tener un bebé? ¿Nadie me va a dar un nieto?'. Y ahora parece que de repente he abierto un grifo y no paran de salirme nietos. ¿Pero qué he hecho?", ha asegurado Kris en una animada entrevista al programa de la radio australiana 'Kyle & Jackie O'.

Independientemente de la espontaneidad con la que se ha pronunciado sobre los entresijos de su intensa vida doméstica, Kris Jenner no ha hecho referencia alguna a los rumores que llevan semanas circulando sobre la posibilidad de que, este mismo año, vaya a recibir también al que sería su undécimo nieto: un hipotético segundo retoño de la pareja formada por su hija Kylie y el rapero Travis Scott.

"Quieren otro bebé, eso es algo que los dos tienen muy claro. Travis, que está actualmente de gira, pero también Kylie han empezado a despejar sus calendarios de cara a los próximos meses para poder planificar la llegada de su segundo retoño. Están decididos a volver a ser padres más pronto que tarde", revelaba una fuente a la revista People hace menos de una semana.