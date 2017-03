Kris Jenner podría haber puesto fin a su romance con Corey Gamble

La relación sentimental de Kris Jenner y Corey Gamble, por la que muy pocos apostaban cuando comenzó en noviembre de 2014 debido a la diferencia de edad de 25 años que existe entre ambos, podría haber llegado ahora a su fin.

De acuerdo con las últimas especulaciones, la matriarca del clan más famoso de la televisión habría decidido poner punto final a su historia de amor para poder dedicar toda su atención a su familia, especialmente tras los turbios acontecimientos que han marcado recientemente el día a día de los Kardashian, como el atraco del que fue víctima Kim en su apartamento de París el pasado mes de octubre o los problemas de la joven Kendall con un acosador."Kris le explicó a Corey que necesitaba espacio para poder centrarse en su familia y en el programa.

Le dijo que se estaba desviando por culpa de la relación y que tenía que poner a su familia por delante de sus necesidades", ha revelado una fuente al portal RadarOnline.com.Es más, la complicada decisión que parece haber tomado Kris -considerada por muchos como la verdadera responsable de que la familia haya conseguido amasar una fortuna millonaria- podría estar directamente relacionada con los bajos índices de audiencia del primer capítulo de la última temporada de 'Keeping Up with the Kardashians', uno de los estrenos con menos audiencia desde que el reality empezara a emitirse en 2007.

"Kris quiere centrarse solo en el programa ahora mismo para asegurarse que su familia seguirá en antena. De todas formas, mucha gente de su círculo más próximo cree que Corey ha sido solamente un sustituto de Caitlyn", apuntó la misma fuente, haciendo referencia también a la sonada ruptura de la 'momager' y Caitlyn Jenner, el que fuera su marido durante 14 años y padre de sus dos hijas pequeñas, Kendall y Kylie.Por el momento, ningún miembro del clan Kardashian-Jenner se ha querido pronunciar al respecto sobre el supuesto fin del romance.