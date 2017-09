¿Cómo Kristen Bell y Dax Shepard llegaron a ser la pareja perfecta?

Los actores Kristen Bell y Dax Shepard han alcanzado unos niveles de popularidad mucho mayores como pareja de lo que jamás lo hicieron por separado, gracias a su cercanía, su sentido del humor y la aparente idílica vida familiar que han construido juntos, y que ya les ha convertido en el reclamo publicitario perfecto a ojos de varias marcas.Sin embargo, los inicios de su historia de amor no estuvieron exentos precisamente de contratiempos, por culpa de sus desavenencias y la poca consideración que mostraba la dulce actriz hacia los sentimientos y opiniones de su chico.

"Cuando nos conocimos, nos enamoramos locamente, y a mí me encanta hacer una salida dramática. No hay nada que me guste más. El primer año te dedicas a trabajar en los pequeños problemas; yo lo disfrutaba muchísimo: cada vez que teníamos una pelea, y discutíamos mucho, le gritaba y me iba de la habitación dando un portazo y dejándole allí plantado. Y después salía de la casa dando otro portazo, me subía al coche y me marchaba, aunque fuera para quedarme sentada esperando a la vuelta de la esquina. Me hacía sentir genial, pero no me di cuenta de lo tóxico que era ese comportamiento hasta que él me lo mencionó", ha explicado la protagonista de 'Frozen' en un nuevo episodio del talk-show 'Harry'.

Este comportamiento de la guapa intérprete estuvo a punto de conseguir que su ahora marido y padre de sus dos hijas decidiera cortar por lo sano su romance, al considerar que se merecía a alguien capaz de explicarle a la cara y sin perder los nervios aquello que le molestaba de él.

"Me dijo que no podía seguir comportándome así. Él tiene un estándares y códigos morales muy fuertes, y me dejó muy claro que se respetaba demasiado como para pasar el resto de su vida soportando algo así, sin importar lo mucho que me quisiera".Ese ultimátum logró que Kristen se diera cuenta de que, en realidad, no había logrado ganar ninguna de esas discusiones y de que debía cambiar -y rápido- si quería que lo suyo con Dax funcionara. Afortunadamente, él le propuso la solución perfecta para acabar con sus 'salidas dramáticas'.

"Me dijo: '¿Qué te parece si la próxima vez que discutamos, en vez de irte de casa, solo tienes permitido salir de la habitación?'. Y eso hice. En la siguiente, me fui, di un portazo y me quedé en la puerta de la entrada, deseando irme, pero sabiendo que no podía hacerlo porque eso sería un motivo de ruptura para él", recuerda ahora divertida la actriz, explicando además que poco a poco fue dando más pasos, como por ejemplo permanecer en el mismo espacio que su marido, pero sin hablarle, hasta que eventualmente aprendió a comunicarse sin problemas.

De esta forma, Kristen ha querido dejar claro que no fue ella quien convirtió a Dax en el 'hombre perfecto', sino más bien al revés. Ahora, pese a que no están de acuerdo "en el 99% de las cosas del planeta", ella asegura que sienten el suficiente respeto mutuo para superar ese obstáculo."Peleamos de una forma preciosa. Él siempre dice que tenemos derecho a opinar de formas distintas, lo único que no puedo hacer es volverme loca cuando empezamos una discusión".