Kristen Bell no es amiga de Jay Z y Beyoncé por culpa de su marido

Dax Shepard y Kristen Bell son, innegablemente, una de las parejas más carismáticas y queridas de la meca del cine, como demuestra el hecho de que se hayan convertido en uno de los reclamos favoritos de marcas como Samsung, pero parece que no todo el mundo les encuentra tan encantadores.

Hace un par de años los dos actores se enteraron de que compartirían mesa con los mismísimos Jay Z y Beyoncé en una de las galas del Met a las que asistieron y vieron cómo la posibilidad de hacer realidad su gran sueño, convertirse en los mejores amigos de la pareja más poderosa de la industria musical, se presentaba ante ellos como por arte de magia."

Cuando nos enteramos... no te lo puedes ni imaginar, de verdad, estábamos muy emocionados. Yo estaba convencida de que iba a salir todo genial, y que a partir de esa noche tendríamos sus números de teléfono y seríamos íntimos", ha recordado Kristen en uno de los episodios de la serie de YouTube 'First We Feast'.

Su marido y ella consiguieron incluso alterar la distribución de los asientos para que él acabara sentado al lado del mismísimo rapero y ese fue su gran error, ya que Dax no consiguió impresionarle lo más mínimo con su conversación ni con su talento para improvisar rimas.

"Dax no le dejó tranquilo en toda la noche y creo que Jay no estaba interesado en absoluto en lo que quería contarle", ha reconocido ella, que sin embargo se siente muy orgullosa de su chico por haber intentado al menos 'conquistar' a Jay y Beyoncé. "Yo me alegro de que fuera a por todas. Creo que siempre debes intentar hablar con las personas que admiras".