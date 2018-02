La hija de Kristen Bell le ha contagiado lombrices intestinales

La actriz Kristen Bell sigue empeñada en demostrar que, lejos de la alfombra roja, su día a día no es para nada glamuroso debido a las exigencias que se derivan de su papel de madre. En lugar de proclamar a los cuatro vientos las bondades o los aspectos más amables de la maternidad, la estrella de Hollywood no duda en compartir con todos sus fans justo lo contrario, las ocasiones en que se ha visto en medio de una situación en la que jamás imaginó encontrarse: la última de ellas, sin ir más lejos, cuando su hija pequeña Delta le contagió lombrices intestinales.

"En mi caso, yo experimenté mucho picor. El cincuenta por ciento de las personas mayores de 15 años no notan ningún síntoma, que suelen ir asociados al picor", ha explicado la actriz a su paso por el programa 'The Joel McHale Show', asegurando que se trata de un problema relativamente habitual en los hogares con niños pequeños.

"Los críos acaban contrayéndolos porque lo tocan todo, y después se llevan las manos a la boca y los tragan, y al final los gusanos acaban poniendo huevos".Aunque se trata de enfermedad poco grave provocada, básicamente, por unos pequeños gusanos que se instalan en el intestino de los seres humanos, también resulta extremadamente contagiosa.

En su caso, la pequeña de la estrella de Hollywood ha sido una de las víctimas de una epidemia de estos parásitos que se ha cebado con su guardería de Los Ángeles, pero por suerte, tanto el marido de la actriz, el también intérprete Dax Shepard, como su otra hija Lincoln tuvieron la suerte de no verse afectados gracias a tratamientos preventivos, al contrario que la propia Kristen.

"En cuanto me enteré, lo busqué en Google, y resulta que es muy, muy fácil que pasen de unas personas a otras. Tienes que tener a los niños controlados, y revisar sus heces. Y cuando le ayudes a limpiarse después de ir al baño -y creedme, a mi también me toca hacerlo con mis niñas- alguna vez te encuentras algún gusano. Yo vi uno pequeño, que era blanco. Era asqueroso; mi hija, no el gusano. Bueno, el gusano también", explicó con sentido del humor.