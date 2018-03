Kristen Bell daba de mamar a su marido cuando tenía mastitis

La actriz Kristen Bell lleva varias semanas compartiendo, con su habitual sinceridad y sin tapujos de ningún tipo, algunas de las experiencias más llamativas o problemáticas que se derivan de su condición de madre de dos niñas pequeñas, Lincoln (4) y Delta (2), por lo que no debería resultar demasiado sorprendente que la intérprete se haya propuesto ahora ofrecer a los oyentes de su podcast 'Momsplaining' una efectiva alternativa a los antibióticos para desbloquear el flujo de leche materna que se deriva de la infección mamaria conocida como mastitis.

"Me acuerdo de que estaba en Atlanta, no podíamos llamar a un médico y creo que esto ocurrió poco después de que el bebé terminara con el período de lactancia", ha explicado en su programa de radio para contextualizar la repentina petición que tuvo que hacerle a su marido, Dax Shepard, al comenzar a experimentar estas molestias.

"Tampoco teníamos acceso alguno a antibióticos, así que me volví y le dije a mi marido: 'De verdad necesito que saques esto de mí'. Podíamos ponernos a hablar del tema, sentirnos incómodos al respecto, o directamente dejar de darle vueltas y hacerlo cuanto antes", ha asegurado.En efecto, el también actor no se lo pensó dos veces antes de emular a su entonces bebé y ayudar así a Kristen a solventar temporalmente el problema, todo un gesto de solidaridad que su famosa esposa no ha dudado en recordar como uno de los momentos más románticos de su longevo y sólido matrimonio.

"Así que se lanzó y empecé a darle de mamar. Teníamos un vasito abajo para que pudiera escupir el fluido, y tengo que decir que nunca he estado más enamorada en mi vida que en ese preciso instante", ha bromeado al terminar de contar su historia.

En el último episodio de su popular podcast, que tenía como invitada a la actriz de la serie 'Scandal' Katie Lowes, la estrella televisiva también quiso reflexionar sobre otros muchos efectos que, para las mujeres, se desprenden del período de lactancia, como la pérdida de autonomía personal o el dolor que se siente cuando el bebé está muy hambriento.

"Es un poco raro pasar de ser una mujer autónoma a convertirte en un camión de comida, porque eso es básicamente lo que eres cuando estás en esta etapa de la maternidad. ¿Y no te parece una locura cuánto de tu pezón y de tu pecho puede caber en la boca del bebé cuando está comiendo?", ha aseverado la siempre extrovertida Kristen Bell.