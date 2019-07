Kristen Stewart es capaz de comunicarse con fantasmas

En 2016, Kristen Stewart dio vida en la película "Personal Shopper" a una joven obsesionada con la idea de comunicarse con su hermano gemelo muerto después de que ambos hicieran un pacto en vida según el cual el que falleciera antes a causa del problema cardíaco que ambos padecían se podrían en contacto con el otro desde el más allá.

Ese personaje le dio la oportunidad de explotar al máximo sus propias experiencias hablando con entidades extrañas o espíritus, ya que en la vida real se ha acostumbrado a que alguien o algo trate de interactuar con ella, generalmente en los momentos menos oportunos posible.

"Yo hablo con ellos. Si estoy haciendo una película en un pueblo pequeño y algo raro, y me alojo es un apartamento extraño siempre me digo: 'No, por favor, no. No puedo lidiar con esto. Por favor, que le pase a cualquier otra persona menos a mí'", ha confesado en una nueva entrevista a Vanity Fair.

Pese a lo exótico que pueda parecer esa habilidad suya, por llamarla de alguna manera, la intérprete no cree que encierre ningún componente sobrenatural o que se diferencie de cualquier otro talento relacionado con la intuición.

"Nadie sabe lo que son los fantasmas, pero hay cierto tipo de energía a la que yo soy muy sensible. No sucede solo con los fantasma, también me ocurre con la gente. Las personas dejan una huella al salir de una habitación, sucede continuamente", ha razonado para apoyar su teoría y aclarar que no estaba bromeando.