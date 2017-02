Kunal Nayyar, de "The Big Bang Theory", se codea con la realeza británica

El actor Kunal Nayyar, conocido por dar vida al astrofísico Raj Koothrappali en la popular serie 'The Big Bang Theory', fue uno de los invitados a la recepción organizada este lunes en el Palacio de Buckingham para conmemorar la celebración del año de la Cultura India-Británica, en la que también estuvieron presentes los duques de Cambridge, el príncipe de Gales, el duque de Edimburgo y la mismísima reina Isabel. Curiosamente, el intérprete estuvo a punto de perderse un momento tan especial al pensar que la invitación que le habían hecho llegar era falsa.

"Ha sido todo asombroso. Recibí un correo electrónico en mi cuenta personal y al principio pensé que se trataba de una broma de uno de mis amigos. Pero aun así respondí y al final resultó que era real. Ha sido increíble. La velada ha sido abrumadora porque he podido conocer a la reina y ayudar a promover la cultura india-británica, lo cual me hace sentir muy orgulloso", aseguró en la cita, según se hace eco el periódico Daily Mail, además de revelar una curiosa anécdota protagonizada por la soberana.

Tuve la oportunidad de hablar con ella y me dijo que era un placer volverme a ver. ¡Pero nunca nos habíamos visto antes! A lo mejor se confundió o se refería a que me ve en 'The Big Bang Theory'. Le estreché la mano, incliné la cabeza y le di las gracias por invitarnos

Tras su encuentro con Isabel de Inglaterra, el popular actor no dudó en alabar su labor al frente de la casa real británica durante sus más de 60 años de reinado."La Reina es la Reina y ha hecho un montón de cosas maravillosas por comunidades de todo el mundo. No es solo ese aura que la rodea, lo importante es todo lo que ha hecho por el comercio, ayudando a tender puentes y fortalecer relaciones diplomáticas. A veces todo eso se ve eclipsado por los cotilleos, pero la realidad es que su labor es increíble. No todo es pompa y solemnidad".