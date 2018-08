Kylie Jenner celebra su primer cumpleaños como madre

Este viernes 10 de agosto Kylie Jenner cumple los 21 y deja atrás los que sin duda han sido los doce meses más intensos de su vida: no solo porque durante ellos haya visto despegar su negocio cosmético, sino porque los despide convertida en madre.

Apenas unas antes horas de que comenzara la fecha oficial de la celebración, la empresaria recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de bonitas imágenes posando con su pequeña Stormi en brazos. Junto a las fotografías, la joven ha tratado de resumir en pocas palabras lo diferente que será este día en comparación con años anteriores.

"Dando la bienvenida a mi cumpleaños esta noche con mi regalo más especial. Qué era la vida antes de ti, Stormi. Te quiero, mi pequeño ángel", ha escrito en una de las publicaciones. En otra de ellas, en la que aparece posando con un sencillo camisón negro junto a su bebé, optó por el sencillo título: "Mi corazón".

Llama la atención que en ese reportaje fotográfico la estrella no haya tenido reparo en mostrar el rostro de su retoño en vista de que el pasado junio eliminó repentinamente todas las que había compartido hasta la fecha, dejando solo aquellas en que Stormi aparece de espaldas o sin mostrar su carita a la cámara.

"He recortado a mi bebé, sí. No voy a compartir fotos suyas por ahora", aseguró en aquel momento en la sección de comentarios de unos de sus selfies para justificar que hubiera utilizado photoshop para que no se viera a Stormi, que estaba tumbada sobre su pecho.Al margen de su debut en la maternidad, el día a día de Kylie no ha variado demasiado.

Su faceta de gurú del maquillaje sigue siendo su prioridad en el plano profesional, y en el personal continúa viviendo en su mansión de Los Ángeles junto a su buena amiga Jordyn Woods, como ella misma relevaba hace unas semanas. Por el momento, Travis y la guapa morena parecen tomarse las cosas con calma y darse su espacio mientras educan juntos a su pequeña, aunque eso no debería interpretarse como una señal de una posible crisis. De hecho, basta con echar un vistazo a la primera entrevista en común que concedieron en julio a la revista GQ para comprobar que están más enamorados que nunca.