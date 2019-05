Kylie Jenner tira la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños de Travis Scott

Por si todavía quedaba alguna duda sobre la escasa credibilidad de los rumores que apuntaban a una separación inminente entre Kylie Jenner y Travis Scott, la primera se ha encargado personalmente de disiparlas por completo al documentar en las redes sociales el sinfín de sorpresas que tenía preparadas al rapero para sacar el máximo partido a los festejos por el 27 cumpleaños de este, el cual tuvo lugar ayer martes.

Además de decorar su hogar con numerosos globos y enviar al cantante un llamativo arreglo floral en forma de zapatillas deportivas, la joven empresaria no dudó en envolver una contundente pila de regalos con un papel personalizado -lo cual ya suponía otro original obsequio en sí mismo- en el que aparecía el rostro de la pequeña Stormi, la hija de 14 meses que tiene la feliz pareja.

Pero la joya de la corona y el regalo que sin duda puso el broche de oro a una jornada tan especial fue el impresionante y exclusivo Lamborghini de color plata con el que Kylie "superó" todas las expectativas de su chico y le dejó profundamente emocionado y casi sin palabras: 'Mujercita mía, no dejas de superarte", le dedicó en una publicación de su Instagram Stories.Semejante dispositivo celebratorio se vio acompañado por una conmovedora y entusiasta felicitación de la que, como era de esperar, Kylie quiso hacer partícipes a todos sus seguidores de la plataforma, quienes a buen seguro se quedarían ojipláticos al comprobar que la estrella televisiva parece estar plenamente convencida de que ya es hora de dar un hermanito o hermanita a la adorable Stormi.

"Te he visto evolucionar y convertirte en el mejor compañero de vida, amigo, hijo y padre que he conocido nunca, y eso me hace sentir tan realizada. Eres mi mejor amigo y mi maridito, todo en uno. Te quiero y estoy muy orgulloso de ti. ¡Feliz, feliz cumpleaños! Vamos a pasarlo bien y a tener otro bebé", escribía Kylie a la vista de todos los internautas.