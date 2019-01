¿Kylie Jenner también quiere hacer las paces con Taylor Swift?

El clan Kardashian-Jenner parece haberse propuesto acercar posturas con Taylor Swift después de que la cantante se convirtiera en persona non grata en su entorno a raíz del mediático enfrentamiento que mantuvo con Kanye West y Kim Kardashian cuando el rapero aseguró -contra el testimonio de la joven- que tenía permiso para llamarla zo**a en su canción 'Famous' y su esposa salió en su defensa difundiendo una conversación telefónica entre los dos artistas grabada sin el consentimiento de la estrella del pop que vendría a corroborar su versión de los hechos.

Hace una semana Kim decidió realizar un acercamiento con su antigua enemiga publicando en Snapchat un vídeo en el que aparecía escuchando su tema 'Delicate', poco después de asegurar en una entrevista televisiva que todos los implicados en aquel desagradable incidente habían pasado ya página.Ahora su hermana pequeña Kylie Jenner acaba de sorprender a todos sus seguidores de la esfera virtual al presentar los kit labiales que ha diseñado de cara al próximo día de San Valentín y que, en el caso de dos de las exclusivas tonalidades, cuentan con un nombre muy familiar para los fans de Taylor: 'Story of Us' y 'Forever and Always', dos de los primeros grandes éxitos de la cantante.

¿Casualidad? Podría ser, pero lo cierto es que la gurú del maquillaje ha sido acusada en el pasado de enviar mensajes subliminales con sus pintalabios. Cuando Kim acusó a su entonces aún archienemiga de ser una 'serpiente', Kylie sacó al mercado un tono de carmín llamado 'Snake' (Serpiente) y un día después de que su hermanísima hiciera pública la grabación de la llamada telefónica de la discordia entre Taylor y Kanye, ella reaccionó comercializando otro kit que había bautizado como 'Exposed' y que se traduciría como 'expuesta' o 'pillada'.Sin embargo, parece que en esta ocasión su intención sería homenajear a la de Nashville.