Kylie Minogue se cambiará de apellido tras casarse con Joshua Sasse

Adiós a Kylie Minogue. La cantante australiana tiene previsto cambiar su apellido por el de su futuro marido tras pasar por el altar con el guapo actor Joshua Sasse, sin importarle cómo pueda afectar esa decisión a su carrera artística.

"Sasse es un apellido genial, y creo que Kylie Sasse sonaría muy bien, sería un buen nombre artístico. Y además, Kylie Minogue no ha sido nunca fácil de pronunciar, precisamente... Tengo claro que adoptaré el apellido Sasse, pero creo que también conservaré Minogue en alguna parte. El hecho de que estés dispuesta a cambiar de nombre ya dice mucho", asegura la artista en conversación con el suplemento You del periódico Daily Mail.Lo que no parece haberse planteado siquiera la estrella de la música es que su flamante prometido, casi 20 años menor que ella, adopte también su apellido.

"Nadie quiere ser el señor Minogue. Se necesitaría un hombre muy fuerte para ponerse voluntariamente en esa situación, soy totalmente consciente de ello. El mundo le vería de una forma diferente y muchos hombres no pueden lidiar con esa presión. Cuando miro a Josh a los ojos, él es lo único que veo y me hace feliz. Hay una frase en la película 'Notting Hill' que Julia Roberts le dice a Hugh Grant: 'Solo soy una chica, delante de un chico, pidiéndole que la quiera', me encanta. Para mí resulta así de sencillo".

Pero por el momento parece que aún quedan varios meses antes de que la famosa Kylie Minogue se convierta en la señora Sasse, ya que los dos enamorados no han fijado aún una fecha para casarse.

"No tenemos prisa, soy muy feliz disfrutando del compromiso, es una época preciosa para disfrutarla juntos. No existe ningún tipo de presión. Mi madre aún no ha empezado a buscar tocado para la boda. Todo el mundo está muy emocionado por nosotros, a mis padres les encanta Joshua y todos en mi familia piensan que es maravilloso", afirma convencida.