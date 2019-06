Kylie Minogue ha encontrado el "amor verdadero"

Además de haber vuelto a lo más alto de la industria de la música con su último recopilatorio de grandes éxitos y la gira de conciertos en la que se ha embarcado en consecuencia, la cantante Kylie Minogue atraviesa también uno de los momentos más satisfactorios de su vida personal gracias a su estable relación con Paul Solomons, director creativo de la edición británica de la revista GQ.

Tanto es así, que la diva australiana ya no tiene reparo alguno a la hora de mostrarse "cursi" y excesivamente "romántica" cada vez que tiene oportunidad de hablar públicamente de su chico, al que ha calificado directamente como "el amor de su vida", y del año tan intenso que han vivido los dos tortolitos desde que confirmaran su romance en mayo de 2018.

"¿Quién dice que una no puede ponerse cursi y romántica en sus años de madurez? Claro que se puede, sobre todo cuando una ha encontrado finalmente el amor verdadero", ha asegurado orgullosa la estrella del pop en conversación con el diario Daily Mirror.

"Me siento tan agradecida y afortunada de tener a un hombre tan bueno en mi vida... Me siento muy bien cuidada", ha añadido.

A la hora de abordar un asunto tan ilusionante para ella como su esperada actuación de este fin de semana en el mítico festival de Glastonbury un escenario que no pudo pisar en la cita de 2005 al coincidir con el diagnóstico de su ya superado cáncer de mama, Kylie no ha podido evitar recordar algunos de los momentos más duros de su batalla contra la enfermedad y, por otro lado, celebrar el mensaje tan positivo que su caso mandó al resto de la opinión pública en esos tiempos.

"Los instantes en los que me quedaba sin energía y sin ánimo, creo que esa fue la parte más difícil de afrontar. Pero también pienso que son esos contratiempos los que fortalecen tu carácter. Odio tener que decir esto, pero es así. Y también reconforta saber que tantas mujeres acudieron al médico para hacerse mamografías tras conocer lo que me había pasado. Me enorgullece que haya gente que se me acerque y me diga: 'Llevo cinco años libre de cáncer'", se ha sincerado.