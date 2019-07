Kylie Minogue no le guarda ningún rencor a Kylie Jenner

En el mundo del entretenimiento solo existe lugar para una Kylie, o al menos eso es lo que debió de pensar la joven Kylie Jenner cuando hace un par de años solicitó que su famoso nombre se convirtiera en una marca registrada para continuar ampliando bajo ese paraguas su imperio cosmético.

Su iniciativa se topó, sin embargo, con la oposición de otra veterana a la que parecía no haber tenido en cuenta: la australiana Kylie Minogue, que presentó una queja en el Registro de Marcas y Patentes de Estados Unidos alegando que, si se aprobaba la petición de su tocaya, se acabaría dando pie a cierta confusión entre ambas y dañaría el personaje público que ella llevaba construyendo desde que lanzó al mercado su primer disco titulado precisamente "Kylie" en 1988, nueve años antes de que la hermanastra pequeña de Kim Kardashian llegara al mundo.

Finalmente la estrella del pop se salió con la suya, no sin antes referirse a la empresaria en los documentos pertinentes como una "celebridad de segunda", algo que más tarde atribuyó al lenguaje habitual de los abogados.

Ahora que las aguas ya se han calmado en ese frente legal, Minogue se ha visto obligada a reconocer que la mera existencia de Jenner le ha beneficiado indirectamente en el terreno personal y profesional al darle una nueva visibilidad a su propia marca.

"En realidad, cuando yo era joven no había nadie más que se llamara Kylie, así que me tocaba explicarle a todo el mundo cómo se escribe, en especial cuando me encontraba en América. Pero ahora, gracias a Kylie Jenner, todo el mundo conoce ese nombre. Es una ventaja, sí", ha apuntado Minogue en una nueva entrevista a la revista Paper en la que ha restado importancia a su enfrentamiento pasado con la estrella televisiva.

"Resultó ridículo que ese tema causara tanto revuelo. Yo creo que a ella le ha ido muy bien, pero también me parece que es importante que la gente sepa que hay espacio para más de una Kylie", ha añadido, sin aclarar quién debe acomodarse a la presencia de quien.