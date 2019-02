Lady Gaga acudió a los Grammy sin su anillo de compromiso, sus fans temen lo peor

El paso de Lady Gaga por los Grammy este domingo ha sido un éxito rotundo: la cantante se llevó tres premios tanto por su último trabajo musical en honor a su fallecida tía Joanne como por el tema principal de la banda sonora de la película 'Ha nacido una estrella', que protagoniza junto a Bradley Cooper.Sin embargo, con el transcurrir de las horas han comenzado a surgir una serie de rumores que nada tienen que ver con este último logro profesional o con su actuación en la entrega de galardones.

Muchos fans no han podido evitar fijarse en que la estrella no lucía su impresionante anillo de compromiso y casi automáticamente ha cundido el pánico acerca de una posible ruptura con su pareja Christian Carino.Ese temor parecía verse respaldado además por la ausencia de Christian en la velada. Aunque su chico es alérgico a las alfombras rojas y prefiere cederle todo el protagonismo a la intérprete, por norma general suele esperarla en el interior para apoyarla durante ese tipo de eventos, pero en esta ocasión no había ni rastro suyo en el Staples Center de Los Ángeles donde tuvo lugar la ceremonia.

En los discursos de agradecimiento de la artista tampoco hubo mención alguna al hombre que la ha acompañado desde 2017. En su lugar, ella prefirió centrarse en arrojar más luz sobre el estigma que sigue rodeando a quienes padecen enfermedades mentales o sobre los desafíos que afrontan las mujeres en la industria musical.

Por otra parte, también es cierto que la impresionante joya -adornada con un zafiro rosa rodeado de piedras preciosas más pequeñas- resulta bastante aparatosa y que Gaga se ha dejado ver más de una vez sin ella desde que confirmó su intención de pasar por el altar el pasado octubre, en especial en los eventos más informales.