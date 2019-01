El poderoso alegato de Lady Gaga en defensa de Kesha en su batalla contra Dr. Luke

El testimonio que Lady Gaga ofreció en septiembre de 2017 en el marco de la aparentemente interminable batalla legal de Kesha contra su productor Dr Luke, del que la intérprete sostiene que abusó física y emocionalmente de ella durante años, ha sido hecho público este martes.La transcripción de su comparecencia viene a confirmar que la estrella del pop defendió fervientemente a su compañera de profesión y la credibilidad de las graves acusaciones que ha realizado contra el hombre que controló la primera etapa de su carrera y que sigue teniendo la última palabra sobre su trabajo artístico, a pesar de lo duro que le resultó debido al estrés postraumático que ella misma padece como superviviente de una agresión sexual.

El propio abogado de Gaga -que comparecía para hablar de las conversaciones que habría mantenido con Kesha sobre la violencia de la que había sido víctima- quiso recalcar que su cliente ya había roto a llorar antes de empezar a responder a las cuestiones del equipo legal de Lukasz Gottwald, el nombre real del productor.La cantante y actriz explicó que había conocido personalmente a Kesha en una habitación trasera del estudio de grabación que Gottwald poseía en su casa y que, pese a que no recuerda el contenido exacto de la conversación que mantuvieron, dos detalles quedaron grabados en su memoria por la fuerte impresión que le causaron: la inmensa sensación de tristeza y depresión que le transmitió la joven y el hecho de que en aquel momento llevara puesta solo su ropa interior.

La parte más delicada de la extensa conversación llegó cuando Gaga se enfrentó a las cuestiones sobre las pruebas que respaldarían los crímenes de los que Kesha acusa a su 'descubridor' para romper el contrato discográfico que la liga a él y cómo esos supuestos delitos habrían afectado a la imagen pública de este. La intérprete se negó a opinar sobre el estado actual de la reputación de Dr. Luke, pero no tuvo ningún reparo en entrar a detallar su opinión sobre el magnate musical: "Si me está preguntando mi punto de vista sobre su reputación, yo me había formado una opinión muy clara sobre él y su reputación cuando vi a esa chica en un cuarto trasero. Esa era la imagen de... algo que me había sucedido a mí misma, y sentí y supe en mi corazón que [Kesha] estaba contando la verdad, y la creo".

El momento más tenso de los que se pueden leer en la transcripción se produjo cuando el abogado de Gottwald le pregunta directamente a la estrella si poseía alguna información o cualquier conocimiento personal de otro tipo que probaran las agresiones de las que habría sido víctima Kesha. En ese punto Gaga respondió con un rotundo sí, añadiendo al ser presionada: "Ella me lo dijo. Y ya sabe, cuando los hombres violan a las mujeres, no suelen invitar a otras personas a mirar. Y cuando se produce en un contexto como el de nuestra industria, se mantiene en secreto, y ese secretismo se ve agravado por contratos y dinámicas de poder manipulativas en las que, en realidad, se incluye esta situación en la que nos encontramos".

Las insinuaciones de que el caso que les ocupaba sería, en el fondo, una situación de "él dijo / ella dijo" en que la palabra de una sola persona -Kesha- no resultaría suficiente para demostrar la culpabilidad del productor también fueron refutadas con una calma y lógica aplastante por parte de Gaga."Tengo información probada de su depresión, de su necesidad de apoyo y cariño. Tengo información probada de la espiral en que vi hundirse a esa chica.

De su trauma. Estoy informada de manera inteligente acerca de esta problemática. Esa chica ha sufrido un trauma muy serio y sigue en medio de ello. Y todos vosotros formáis parte de ello", afirmó Gaga, que solo comenzó a alterarse cuando empezaron a presionarla sacando a relucir lo dañino de las denuncias de violaciones que acaban resultando ser falsas.

"¿Por qué le iba a contar a todo el mundo que le sucedió algo así? ¿Por qué? ¿Sabe a lo que se enfrentan los supervivientes? ¿Sabe lo que supone contárselo a los demás? Ni se le ocurra ponerme los ojos en blanco. Debería sentirse avergonzado de sí mismo", contraatacó Lady Gaga para plantear por su parte qué motivos podrían llevar a su amiga a obligarse a pasar por un calvario como el que estaba viviendo.En ese punto ambas partes acordaron tomarse un descanso para que la cantante se repusiera y recobrara la calma antes de seguir con el resto de su declaración.