Lady Gaga menciona por 1ra vez el final de su compromiso con Christian Carino

El final del compromiso de Lady Gaga con Christian Carino, el hombre que le había devuelto la sonrisa tras la cancelación de sus planes de boda con el actor Taylor Kinney en 2016, se dio por confirmada cuando ella asistió a la gala de los Grammy en solitario y sin el anillo que su ya ex le entregó al proponerle matrimonio. Más tarde llegaría un escueto anuncio de su representante a varios medios, pero sin entrar en detalles ni mucho menos explicar los motivos que habían llevado a la antigua pareja a tomar esa decisión.

A lo largo de todo ese tiempo la cantante y actriz, que se encontraba en plena promoción de la película 'Ha nacido una estrella' que finalmente le valdría el Óscar por la canción 'Shallow', se mantuvo en el más estricto silencio, pero ahora -coincidiendo con su regreso a Las Vegas para arrancar el segundo tramo de su residencia en la ciudad- ha querido hacer una breve mención a su estado civil este domingo para justificar la ausencia de la impresionante joya que había llevado puesta en sus anteriores conciertos en el casino Park MGM.

"La última vez que canté esta canción, tenía un anillo de compromiso en el dedo, así que esta vez será algo diferente", reconoció claramente emocionada ante su entregado público, que no paró de aplaudirla y darle ánimos a gritos, antes de interpretar una versión de una de sus canciones favoritas: 'Someone to Watch Over Me'.De esa manera, la artista también ha descartado una posible reconciliación sobre la que se había especulado en varias ocasiones y ha dejado claro que por el momento está soltera y, a la vista está, centrada en su próximo trabajo musical.