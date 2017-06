Lady Gaga lanza sus propias bebidas benéficas

La cantante Lady Gaga ha vuelto a demostrar que, de forma paralela a su condición de estrella del pop, la fundación 'Born This Way' que creó en 2011 junto a su madre Cynthia sigue ejerciendo un papel central en su faceta pública. Tanto es así, que la famosa intérprete ha decidido unir fuerzas ahora con una de las multinacionales más reconocibles del planeta, la cadena de cafeterías Starbucks, para comercializar cuatro nuevos productos cuyos beneficios irán parcialmente destinados a la citada organización, que proporciona asistencia a jóvenes en riesgo de exclusión social.

De forma más concreta, la diva estadounidense se ha aliado con la compañía de cara al lanzamiento de cuatro bebidas que estarán a la venta durante solo una semana en varios establecimientos de Estados Unidos y Canadá. Un pellizco de los beneficios que generen estos refrescos -25 céntimos por cada unidad- irán dirigidos a la citada asociación, concebida para paliar los efectos de la violencia sexual y las enfermedades mentales entre las nuevas generaciones, así como a su plataforma digital 'Channel Kindness' en la que jóvenes estadounidenses pueden publicar sus experiencias personales en el marco de otras campañas de sensibilización social.

"Somos más sanos y felices cuando vivimos nuestra vida con compasión y nuestras comunidades son más fuertes cuando nos tratamos los unos a los otros con generosidad y respeto. La fundación 'Born This Way' y yo estamos muy emocionados de colaborar con Starbucks para poder transmitir un mensaje positivo y basado en el amor a través de la colección 'Cups of Kindness' [o 'Copas de Amabilidad' en español']", afirma la artista en el comunicado oficial que aparece en la página web de Starbucks.

A sus seguidores más efusivos les interesará saber que, a pesar de declararse fan incondicional de toda la colección, Lady Gaga se decanta abiertamente por la limonada de té matcha: una bebida dulce y refrescante que combina el té verde japonés tan de moda en la actualidad con el toque ácido que le da el limón.En ella, también se puede encontrar un batido hecho con moras y leche de coco, otro que combina lima, leche de coco y té de frutas de la pasión, y por último, un refresco que mezcla el sabor dulce de las fresas y otros frutos del bosque con los beneficios, una vez más, de la leche de coco.