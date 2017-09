Lady Gaga reaviva su enfrentamiento con Madonna

La cantante Lady Gaga no ha ocultado nunca su admiración por la música de Madonna y la gran influencia que esta ha ejercido sobre ella a lo largo de toda su carrera, reconociendo por ejemplo hace unos años que el sencillo 'Born This Way', uno de sus más exitoso, era un homenaje al famoso tema 'Express Yourself' de la segunda. En lugar de tomarse las acciones y declaraciones de Gaga como una muestra más de su influencia atemporal en el mundo de la música, la reina del pop reaccionó de muy mala manera, e incluso acusó a su compañera de profesión de plagio.

Fue entonces cuando nació la rivalidad entre las dos divas que todavía perdura a día de hoy y que a lo largo de los años ha visto tanto a una como a la otra lanzarse dardos envenenados que han hecho de su enfrentamiento un conflicto ya prácticamente irremediable. En esta ocasión, la última en echar más leña al fuego ha sido la artista de 31 años, que ha criticado la actitud 'cobarde' de su rival.

"Lo único que realmente me molesta sobre ella es que... A ver, yo soy italiana y de Nueva York, así que si tengo algún problema con alguien, voy y se lo digo a la cara. Pero por mucho que la respete como artista, nunca podré entender que no se atreva a mirarme a los ojos y decirme que soy una simple o lo que sea...", relata la intérprete de 'Bad Romance' en su documental 'Gaga: Five Feet Two', recordando las palabras que le dedicó la de Michigan en 2012 en su intervención en un programa de la cadena estadounidense ABC.

"Me tuve que enterar a través de la televisión. Que me diga en los medios que soy un pedazo de mi***a, es como si un chico te pasa una notita para decirte: 'A mi colega le gustas, aquí está su número...'. Lo normal es pensar: '¡Que te j**an! ¿Por qué no está tu amigo empujándome contra la pared y besándome?'", bromea en otra parte del filme.

"Quiero que Madonna me empuje contra la pared, me bese y me diga que soy un pedazo de mi***a".La última crítica de Lady Gaga -nombre artístico de Stefani Germanotta- llega casi un año después de que ella misma insinuara que es mejor artista que Madonna, algo que no tardó en despertar el enfado de los seguidores más fieles de la cantante de 'Like a Prayer'.

"Madonna y yo somos muy diferentes. No querría hacer ninguna comparación ni faltarle al respeto. Es una buena mujer y ha tenido una carrera fantástica y espectacular. Es la estrella del pop más grande de todos los tiempos. Pero yo sé tocar muchos instrumentos. Compongo mi propia música. Paso horas y horas cada día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que yo hago es diferente", aseguraba entonces en el formato radiofónico de Zane Lowe, a lo que Madonna respondió con un sutil pero contundente comentario en Instagram en el que se podía leer: "No te escucho. Demasiado ocupada siendo estupenda".