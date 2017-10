Lady Gaga vuelve "poco a poco a la vida"

Pese a que de momento no hay novedades sobre el regreso de Lady Gaga a los escenarios después de que esta se viera obligada a posponer todo el tramo europeo de su gira mundial 'Joanne', al menos la intérprete estadounidense se ha dedicado en las últimas semanas a transmitir buenas sensaciones a sus preocupados seguidores por medio de las redes sociales, dejando claro ahora que su proceso de recuperación, aunque lento, es irreversible y pronto la llevará a tomar de nuevo el micrófono. "Poco a poco vuelvo a la vida y pronto compartiré noticias muy emocionantes sobre el tour.

Nothing like studio therapy. Thank you @juicycouture for these awesome sparkly track shorts and comfy top. Had so much fun in the studio. Made me feel like a star 💫 like the ones in the sky, you know..the real kind.

Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 1:59 PDT

No hay nada como hacer terapia en el estudio, me divierto mucho y me hace sentir como una de esas estrellas que están en el cielo. Esta chica dura se está curando", ha escrito en su perfil de Instagram al tiempo que dejaba patente su ilusión ante la perspectiva de volver al trabajo. Estas declaraciones, similares a las que pronunciaba hace escasamente una semana, habrán llenado de alegría y esperanza a los atribulados admiradores de la artista neoyorquina, a los que a mediados del pasado mes de septiembre Gaga les dirigía una dramática carta en la que ponía de manifiesto su frustración ante unos problemas físicos que venía arrastrando durante algo más de un lustro.

"Siempre he sido completamente sincera con vosotros sobre aquellos contratiempos que he tenido que atravesar tanto a nivel físico como mental. Llevo años investigando los orígenes de mis dolencias, y es bastante complicado y difícil de explicar lo que me pasa, sobre todo porque seguimos tratando de adivinarlo.

A medida que me vaya encontrando más fuerte y preparada para regresar, os iré contando más sobre mi historia", explicaba en un emotivo mensaje de Instagram, antes de averiguar que la principal causa de esos dolores reside en la fibromialgia que finalmente le fue diagnosticada.