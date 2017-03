Lamar Odom asegura que no estaba "drogado" al perder la consciencia

Al margen del extenso historial de escándalos que ha protagonizado en los últimos años como consecuencia de su adicción al alcohol y a ciertas sustancias estupefacientes, el exjugador de baloncesto Lamar Odom ha querido dejar claro ahora que, a pesar de lo que se ha venido publicando hasta ahora, el dramático colapso que sufrió en octubre de 2015 durante una noche de diversión en Las Vegas -que le llevó a entrar en un coma profundo del que milagrosamente acabó recuperándose- no fue en absoluto producto de una supuesta sobredosis.

"Estaba solo en casa, muy aburrido, y quería salir un rato para divertirme un poco. Cuando echo la vista atrás, creo que quizá bebí alguna que otra copa para ponerme un poco a tono, pero, ¿estaba de verdad bebido o drogado cuando todo ocurrió? Para nada... Recuerdo estar tumbado en la cama, con dos mujeres, y me quedé dormido. Eso es todo. Cuando me desperté cuatro días más tarde, ya estaba en el hospital, tratando de quitarme los tubos de la boca", explicó a la revista Us Wekly sobre las escasas horas que pasó en el local, del que varios medios atestiguaron poco después de lo ocurrido que se trataba de un burdel.

Aunque tan dramático suceso sirvió quizás para terminar de convencer a Khloé Kardashian de que su matrimonio con el exdeportista estaba definitivamente destinado al fracaso, lo cierto es que la estrella televisiva no dudó en dejar todo de lado -incluido el proceso de divorcio en el que estaban inmersos, que se materializó finalmente el pasado diciembre- para cuidar de Lamar en el hospital y asegurarse de que regresaba poco a poco a la normalidad, todo un gesto de solidaridad que llevó a Lamar a sentirse reconfortado y agradecido a partes iguales.

"Sí, la verdad es que fue un momento de gran alivio. No tenía ni idea de lo que me había pasado y ella fue la primera persona que vi. Lo primero que me dijo fue: 'Hola Mooka', que es el apodo por el que mi madre solía llamarme, y lo hizo para que supiera que no estaba muerto. [Khloé] jugó un papel fundamental a la hora de ayudarme a recuperar la memoria. Me traía fotos de mi madre y de mi abuela", reveló en la misma conversación.

Pero ni siquiera el apoyo que le brindaba a diario su ya exmujer logró espantar del todo los miedos que le acechaban ante la posibilidad de que no fuera capaz de recuperar la movilidad perdida como consecuencia de su terrible accidente.

"No dejaba de pensar: '¿Me quedaré paralizado para toda la vida? ¿No seré capaz de hablar nunca más?'. Fue una de las experiencias más terroríficas que he vivido nunca, pero la fe me ayudó a atravesar todo aquello. Al mismo tiempo, me sentía bendecido al tener a Khloé a mi lado", apuntó en la entrevista.