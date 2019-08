Lamar Odom ha pasado finalmente página: Khloé Kardashian ya es parte de su pasado

El exjugador de baloncesto Lamar Odom ha querido dejar claro en su última entrevista que, esta vez sí, ya ha pasado "definitivamente página" y cerrado por completo el largo capítulo sentimental que compartió hasta 2015 con la estrella televisiva Khloé Kardashian, con quien contrajo matrimonio en 2009 y acabó divorciándose en 2016 después de que ambas partes aplazaran en varias ocasiones el proceso.

"Sí, lo he superado y ya he pasado definitivamente página", ha declarado tajante durante su intervención en el podcast 'Dish Nation', conducido por el periodista Gary Hayes, y justo antes de romper una lanza en favor del constantemente criticado clan televisivo.

"Sabía perfectamente dónde me metía [en referencia al carácter mediático de la familia Kardashian]. Siempre se portaron muy bien conmigo", ha apostillado.

En cualquier caso, el deportista ha querido incidir una vez más en el cariño que todavía siente por su antigua esposa y en su deseo de que sea muy feliz en todos los aspectos -incluido el amoroso-, algo que ya había dejado patente en declaraciones anteriores que siempre le llevaban a elogiar a Khloé por su carácter "generoso" y entregado.

Por otro lado, el que fuera jugador de Los Angeles Lakers, quien ahora mantiene un bonito romance con Sabrina Parr, también ha puesto de manifiesto en su conversación el optimismo que siente de cara al futuro gracias, entre otras cosas, a la segunda oportunidad que le dio la vida tras esa sobredosis que a punto estuvo de acabar en tragedia en el año 2015."

Me han pasado un montón de cosas buenas desde entonces, cosas que me han cambiado la vida. Es verdad que siempre he tenido una voluntad de hierro para superar las adversidades, pero ahora creo que es más fuerte incluso de lo que pensaba. Es el testimonio de que Dios es bueno", ha explicado.