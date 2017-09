Lana del Rey participará en el concierto homenaje a Leonard Cohen

El próximo 7 de noviembre se cumplirá el primer aniversario de la triste desaparición, a los 82 años de edad, de Leonard Cohen, uno de los cantautores más respetados y prestigiosos de la historia de la música. Pero al margen de la pena que le invade ante esta fecha tan señalada, su hijo Adam ha querido aprovechar la ocasión para rendirle un sentido tributo que, como acaba de revelarse ahora, contará con la presencia de un nutrido grupo de célebres artistas de diversas generaciones y estilos musicales.

De hecho, entre los rostros conocidos que ya han confirmado su asistencia al multitudinario evento que tendrá lugar en Montreal, la ciudad natal de Cohen, destacan no solo músicos veteranos como Sting, Elvis Costello o K.D. Lang, sino también estrellas contemporáneas como el líder de la banda Lumineers, Wesley Schultz, Damien Rice y, sobre todo, la cantante pop Lana del Rey.Todos ellos subirán al escenario del Bell Center de la ciudad para interpretar algunas de las canciones más exitosas del legendario intérprete y, asimismo, para compartir con el público asistente aquellas anécdotas que atesoran de sus años de relación con Cohen o la influencia que su legado ha venido ejerciendo en sus respectivas carreras artísticas.

De la misma forma, Adam ha confirmado que una amplia selección de reconocidos actores se encargará, por su parte, de recitar buena parte de los poemas que se extraen de la también prolífica producción literaria de Leonard Cohen -Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2011-, aunque por el momento no ha querido revelar públicamente sus nombres.

"Mi padre me dejó una lista de instrucciones antes de fallecer: 'Ponme en una caja de pino y entiérrame al lado de mis padres. Organiza un pequeño memorial para la familia y los amigos en Los Ángeles, y si te apetece prepara un evento público, pero que sea en Montreal'. Me gustaría que este concierto simbolizara el cumplimiento de una de las muchas obligaciones que tengo para con mi padre, al reunir aquí en Montreal a tantos de sus amigos como pueda", expresó Adam en un comunicado para anunciar públicamente la celebración del llamado 'Tower of Song: A Memorial Tribute'.