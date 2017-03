Lara Álvarez se refugia en los suyos tras ruptura con Román Monesteiro

La periodista Lara Álvarez ha ocupado numerosos titulares en los últimos días desde que se confirmara el fin de su noviazgo con el empresario Román Monesteiro, pero lejos de haber sucumbido a la más que comprensible decepción que se desprende de cualquier ruptura amorosa, la guapa asturiana ha querido dejar claro que mira al futuro con optimismo y, sobre todo, sintiéndose agradecida por la situación de estabilidad y profesional de la que goza a día de hoy.

"Tengo una familia increíble, buenos amigos, un trabajo que me apasiona, salud para seguir disfrutando de la aventura de vivir e ilusión para pelear por mis sueños", explicó a la revista ¡Hola!Además de volcarse en sus proyectos profesionales y en la estrecha relación que le une a todos aquellos que componen su círculo más íntimo, Lara también está dedicando buena parte de su tiempo libre a cultivar con intensidad una de sus aficiones preferidas, el boxeo, que le permite mantenerse en forma al tiempo que le ayuda a desconectar por un momento de las preocupaciones.

"Estoy enganchadísima al boxeo. Me saca las treinta cosas que tengo siempre en la cabeza, porque si no me centro... ¡me llevo el golpe! ¡Así que estoy muy atenta!", apuntó en la misma conversación.A diferencia de otras famosas que desaparecen de la vida pública para no tener que lidiar abiertamente con los efectos de una separación, la que fuera también novia de los deportistas Sergio Ramos y Fernando Alonso ha puesto de manifiesto en las redes sociales que la actitud positiva de la que hace gala ante los medios es la misma que exhibe en su día a día.

"Felicidad sin filtros, mantente real, sencilla y sin preocupaciones", escribía el pasado jueves en su perfil de Instagram junto a una foto en la que luce una sonrisa deslumbrante.