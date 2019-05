Laura Escanes se defiende ante las críticas por hacer deporte embarazada

635x357 Laura Escanes junto a su marido Risto Mejide mostrando su tripita de embarazada (c) Instagram. EFE

Al igual que ya les ha sucedido a otras mamás famosas antes que a ella, la modelo Laura Escanes se está enfrentando a un montón de críticas infundadas acerca de cómo ha optado por vivir un momento tan especial como su embarazo por parte de algunos usuarios de las redes sociales que se creen con derecho o autoridad para juzgarla.

En concreto, cada vez que la joven comparte alguna publicación acerca del estilo de vida activo y saludable que está tratando de mantener durante el período de gestación se encuentra con que la foto o el vídeo en cuestión se llena de comentarios negativos o directamente de ataques directos contra su persona.

Sin embargo, ella nunca ha sido demasiado dada a morderse la lengua y ahora ha respondido a todos los que se atreven a cuestionar su decisión de continuar haciendo ejercicio para insistir en que ha seguido en todo momento las instrucciones de su médico y por tanto sus entrenamientos no implican ningún riesgo.

"Cada vez que publico algo haciendo deporte estando embarazada la gente se vuelve loca diciendo que voy a hacer daño al bebé. Estar embarazada no es estar enferma. Hacer deporte (con cabeza) es beneficioso para ti y para el bebé, a no ser que el médico te diga lo contrario", ha comenzado por recordar a todos sus seguidores en Twitter.

"No hago deporte porque no quiera engordar", ha aclarado."Lo hago por salud desde antes de estar embarazada. Y ahora más. La primera persona que quiere cuidar de mi hija soy yo, no haría nada que pudiera hacerle daño. Haced caso a los médicos y profesionales. Y cabeza".

De hecho, la esposa del presentadora Risto Mejide se acaba de convertir en una de las flamantes embajadoras de la marca deportiva Adidas y ha querido organizar un evento para el próximo domingo en una de las tiendas en Barcelona de la firma para hacer deporte con todos los asistentes y demostrar que sigue en plena forma, le pese a quien le pese.