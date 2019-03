Laura Escanes se pronuncia sobre las primeras molestias de su embarazo

635x357 Laura Escanes y Risto Mejide en la foto con la que anunciaron el embarazo (c) Instagram. EFE

Ha pasado prácticamente una semana desde que la pareja formada por Risto Mejide y Laura Escanes confirmara públicamente, a través de una entrañable foto publicada en Instagram, los rumores que ya llevaban días circulando en torno a su primera experiencia compartida en la paternidad.

Y ahora que ya no hay necesidad de ocultar más el secreto, la guapa 'influencer' no ha dudado en actualizar a sus seguidores de la esfera virtual con información detallada sobre su primer trimestre de gestación, el cual se ha visto ligeramente marcado por ciertos contratiempos físicos y algún que otro sorprendente antojo.

"Estoy en el primer trimestre y, aunque estoy bien y muy feliz, me noto un poco floja, tengo náuseas, mareos... También me ha dado por comer aceitunas", ha revelado la joven en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, antes de justificar una vez más su decisión de dejar pasar algo de tiempo antes de dar a conocer la feliz noticia. "Nuestras familias ya lo sabían, pero nos queríamos esperar hasta la semana doce para contarlo al resto por precaución", ha apuntado en su encuentro virtual con sus seguidores.

Teniendo en cuenta que varios medios ya contaban el pasado domingo con ciertos indicios que daban validez a la entonces teoría sobre el embarazo de Laura, los dos enamorados optaron finalmente por romper su silencio el lunes y hacer pública la información en sus propios términos.

"Nos vimos obligados a contarlo porque el domingo, cuando volvíamos de la montaña, empecé a recibir un montón de llamadas de números desconocidos y el mensaje de una periodista diciéndome que les había llegado una noticia maravillosa, que la querían publicar, pero que querían hablar antes con nosotros por si queríamos confirmarla o desmentirla. El problema es que si dices algo luego lo pintan de exclusiva, si no dices nada, igualmente lo publican, y si mientes, pues estás mintiendo, y no me apetecía", ha argumentado Laura, quien contrajo matrimonio con el popular presentador, padre ya de un niño de ocho años fruto de una relación anterior, en mayo de 2017.