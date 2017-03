Laura Zapata asegura ahora que Thalía sí contribuye a manutención de su abuela

Durante los últimos cinco años, la actriz mexicana Laura Zapata, hermanastra de la popular cantante Thalía, se ha embarcado en toda una cruzada contra la estrella del pop para echarle en cara su supuesta falta de implicación en los necesarios cuidados que requiere la abuela que tienen en común, doña Eva Mange, de 99 años, acusándole en varias ocasiones de no haberle devuelto un dinero que supuestamente le pertenecía a ella y de no visitarla con demasiada frecuencia.

Sin embargo, Laura no ha tenido reparo ahora en admitir que, en realidad, Thalía sería la única de las hijas de la fallecida Yolanda Miranda Mange que de verdad juega un papel significativo a la hora de sufragar los gastos diarios de la matriarca del clan familiar, hasta el punto de reconocer que, a diferencia de sus otras hermanas, ella destina fondos de forma regular a una cuenta destinada expresamente a cubrir sus necesidades más básicas.

"La única que participa de alguna manera en la manutención de mi abuela es Thalía. Y bueno, hicimos un contrato, porque ella así lo decidió, con notario y toda la cosa, pero ella es la que puntualmente aporta", explicó Laura Zapata en una entrevista al canal Televisa.

Al margen de estas revelaciones, con las que de alguna forma la intérprete matiza las durísimas declaraciones que ha venido dedicando a Thalía a lo largo de los años, no parece que Laura Zapata esté dispuesta a enterrar definitivamente el hacha de guerra que tantas veces ha empuñado para desacreditarla, ya que al mismo tiempo deja entrever que la ayuda económica que doña Eva recibe de la estrella del pop no es todo lo generosa que debería esperarse de una artista de su categoría.

"No son esas cantidades exorbitantes que dicen las otras hermanas, ni siquiera ha devuelto el dinero que es de mi abuela", le reprochó durante la misma conversación, sacando a relucir una vez más la intensa disputa que ha venido manteniendo con ella a cuenta de la herencia de su madre Yolanda, de la que considera que parte de sus bienes corresponderían a su abuela.

En cualquier caso, lo cierto es que hace menos de dos años Laura Zapata sostenía una versión completamente diferente sobre la citada cuenta que las hermanas Sodi habrían abierto para garantizar el bienestar financiero de doña Eva, concretamente la de que esos fondos compartidos nunca habían llegado a manos de su beneficiaria.

"¡Dice mi abuela que ya no hagan tantos chismes y le manden su dinero! Ese dinero lo tienen en no sé qué cuenta, pero no se ha dado a mi abuela. No mientas, hermanita", escribía la actriz en su cuenta de Twitter en 2015.