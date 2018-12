Lauren Jauregui aprende a sobrellevar el "miedo al fracaso"

Al margen de los innumerables éxitos que cosechó durante su tiempo en una de las bandas femeninas más populares de la década, la ya desaparecida Fifth Harmony, la cantante Lauren Jauregui ha sucumbido en varias ocasiones a esas inseguridades que solían definir su carácter y, sobre todo, a un incontrolable "miedo al fracaso" que, hasta ahora y como ella misma ha confesado en su última entrevista, le había impedido exprimir su máximo potencial artístico.

"La principal lección que he extraído al tiempo que iba encontrando esa necesaria confianza en mí misma es que era yo, y solo yo, la que me imponía esas barreras que no me dejaban evolucionar. Era mi miedo al fracaso y al rechazo lo que me tenía estancada. Y todo viene, paradójicamente, del amor que siento por la música y el arte", ha explicado en conversación con la revista Ladygunn.

Para poder hacer acopio de todas sus fuerzas y de esa valentía que se encontraba algo adormecida, la estrella del pop ha tenido que hacer un ejercicio consciente de refuerzo del amor propio y ahuyentar todos esos miedos que interferían en su proceso creativo. Solo después de conseguirlo, Lauren ha sido plenamente consciente de que, en realidad, era una compositora mucho más solvente de lo que ella misma pensaba.

"La clave para darme cuenta de lo que valgo ha sido, literalmente, repetirme una y otra vez que lo valgo, incluso en esos momentos en los que me asaltaban las dudas. Me decía: 'Tú puedes, esto es lo que sabes hacer, sabes escribir'. Y la verdad es que no puedes estar dependiendo constantemente de la aprobación de los demás para mantener alta la autoestima. Y al final llega un momento en el que te das cuenta y dices: 'Co*o, pues sí que soy buena en esto'", ha reflexionado.