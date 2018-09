Lauren Jauregui no tiene en cuenta el sexo o el género de las personas cuando se enamora

La joven Lauren Jauregui ha recorrido un largo camino desde que en 2012 se diera a conocer como parte del grupo Fifth Harmony en el concurso 'The X Factor': ahora su futuro profesional se perfila como solista y hace tiempo que se desprendió de la imagen que se esperaría en la componente de una girl-band con una base de fans principalmente adolescente.

En ese sentido, una de las decisiones más importantes que ha tomado la intérprete se remonta dos años atrás cuando, en el momento de mayor popularidad del grupo -ya disuelto-, decidió sincerarse acerca de su bisexualidad en una carta al portal de música Billboard en la que desahogaba su frustración ante el resultado de las elecciones presidenciales que colocaron a Donald Trump en la Casa Blanca.

En la actualidad, Lauren mantiene una relación sentimental con el rapero Ty Dolla $ign, a quien conoció mientras grababan el tema 'Work from Home' de 5H, pero como ella misma apunta ahora, eso no anula sus anteriores declaraciones acerca de su sexualidad. De hecho, en los últimos tiempo ha tenido la oportunidad de explorar a fondo conceptos como la identidad de género o la pansexualidad hasta acabar llegando a la conclusión que ella se siente atraída por "las almas", sin importar el género o el sexo de dicha persona.

"Desde que hice pública mi bisexualidad he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas nuevas, sobre todo acerca de lo que conocemos como géneros binarios, y ahora estoy convencida de que podría enamorarme de cualquiera siempre y cuando fuera bueno y sincero. Eso es lo que realmente cuenta para mí. No me interesa lo físico. Lo que me importa de verdad es conocer los traumas y las mier**s de la otra persona, en especial si me afectan a mí, pero eso es todo.

Al final lo que cuenta es que somos humanos y si existe una atracción, pues existe. Yo siempre estoy dispuesta a explorar esa fluidez", afirma la cantante en una entrevista a la revista Nylon.Por norma general, Lauren se suele mostrar reacia a la hora de hablar acerca de su vida privada, por lo que sus fans más curiosos tendrán que esperar al lanzamiento de su primer álbum en solitario para conocer un poco mejor sus experiencias en el terreno sentimental, que desgrana en varias de sus canciones.

"Mi arte es una especie de autoexploración. Siempre hablaré de aquello por lo que esté pasando en ese momento concreto. Así que, si lo que sea que me haya pasado, me pasó mientras estaba con una chica, lo contaré desde esa perspectiva. Y si lo viví junto a un hombre, pues lo narraré desde ese punto de vista", asegura.