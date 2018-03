Lauren Jauregui ama "hasta el infinito" al rapero Ty Dolla $ign

Aunque hasta ahora ambos habían tratado de ser lo más discretos posible, la cantante Lauren Jauregui no ha podido resistirse a compartir una serie de instantáneas junto al rapero Ty Dolla $ig para conmemorar el que parece ser su primer aniversario y confirmar aún mismo tiempo que lo suyo ya es una relación completamente consolidada.

"Por decirlo de alguna manera, estoy enamorada de ti. Esto es solo un pequeño recordatorio del año en una colección de fotos limitadas a diez, pero el amor que siento hacia ti sí que es infinito. Me enseñas, me animas a seguir creciendo, me presentas desafíos, me elevas, me haces sentir a salvo, querida y segura de mí misma. Gracias por todo, mi amor", escribía la componente de Fifth Harmony, cambiando al español para las dos últimas palabras, en la felicitación con la que le deseaba a su chico un feliz día de los enamorados, y que concluía con toda una declaración de intenciones acerca de su futuro en común.

"Por muchos más que pueda pasar a tu lado".Por su parte, Tyrone -como se llama realmente su pareja- la sorprendió con un bolso y unas deportivas de Chanel además de con un romántico desayuno con el que arrancar la jornada, como reveló la propia Lauren a través de un vídeo publicado en su Instagram en el que aparecía descendiendo las escaleras, cubiertas de pétalos de rosas, hasta la cocina, donde la esperaba el músico.

"Ahora mismo hay lágrimas resbalándome por la cara", aseguraba en la sección de Stories de su perfil en la que también presumió de sus obsequios.Los rumores acerca del romance de la pareja, entre la que existe una diferencia de edad de más de una década, parecieron confirmarse el pasado octubre, cuando ambos acudieron juntos y con atuendos coordinados -ella como Alicia y él como el sombrerero loco- a una fiesta de disfraces de la que Lauren compartió posteriormente en sus redes sociales varias instantáneas en las que aparecían juntos .