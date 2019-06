Laverne Cox vuelve a la soltería

La actriz, modelo y activista Laverne Cox, una de las personalidades más influyentes de la comunidad LGBTQ, ha recurrido a sus redes sociales este miércoles para dar a conocer personalmente la noticia de su ruptura con Kyle Draper, al que le unían dos años de relación y con el que, según sus palabras, sigue manteniendo una estrecha amistad basada en el "respeto" y el "afecto" que se profesan el uno al otro.

"Kyle y yo hemos roto. Después de explorar a fondo nuestras almas y de derramar muchas lágrimas, hemos decidido que lo mejor es que sigamos caminos separados. También creímos conveniente emitir un comunicado debido al carácter público de nuestra relación, uno cuyo nivel jamás habíamos anticipado", ha explicado la artista en Instagram.

La también protagonista de la exitosa serie de Netflix 'Orange is the New Black' es consciente de que su separación habrá supuesto un jarro de agua fría para buena parte de su legión de seguidores, habida cuenta del mensaje tan poderoso que enviaba su ya extinto noviazgo sobre la aceptación y la inclusión del colectivo transexual.

"Sabemos que nuestra relación significaba mucho para tanta gente, especialmente para los chicos y chicas trans que veían en ella un rayo de esperanza y un símbolo de que encontrar el amor también era posible para ellos. Esa esperanza en el amor sigue viva en mí y la ruptura, lejos de minarla, la ha fortalecido", ha añadido Laverne en el mismo mensaje para, a continuación, destacar los aspectos más enriquecedores de su experiencia.

"Saber que los dos hemos sido capaces de dar y recibir amor con esos niveles de amabilidad, respecto, afecto, profundidad y confianza me ha resultado muy sanador, y creo que nos ha servido a ambos para reafirmarnos. Me siento agradecida de haber estado abierta al amor y por todos los momentos que hemos tenido juntos", ha sentenciado.