Lea Michele hace méritos para entrar en la "squad" de Taylor Swift

Ahora que Selena Gomez está muy ocupada disfrutando de visitas a museos italianos y cenas en románticos restaurantes junto a su novio The Weeknd, parece que ha quedado una vacante en el famoso grupo de amigas de Taylor Swift, y la cantante y actriz Lea Michele no ha perdido tiempo antes de presentar su 'candidatura'.

El primer paso en el plan de la antigua protagonista de la serie 'Glee' para ser aceptada en la famosa 'squad' de la de Nashville -del que forman parte Karlie Kloss, Ruby Rose y Cara Delevingne entre otras- ha consistido en proclamar a los cuatro vientos su admiración por Taylor, asegurando que se lee hasta los títulos de crédito y las dedicatorias de sus álbumes y demostrando así de paso que está más que capacitada para cumplir con una de las 'aparentes' responsabilidades de las amiguísimas de la intérprete: alabar siempre que surja la ocasión el talento y el buen corazón de la artista.

"No pasa un solo día sin que Taylor Swift suene a todo volumen en mi casa. Ahora mismo estoy obsesionada con su nuevo dueto con Zayn [Malik]... Si lo escucho una vez más cabe la posibilidad de que sufra una combustión espontánea. La adoro. Hace poco estuve hablando con Emma Roberts sobre ella. Nos pusimos a leer el libreto de su álbum 'Red', y en él hay un pequeño extracto en el que habla de los distintos tipos de amor que existen. Es una compositora maravillosa, y sus canciones son la mejor música para chicas que hay", aseguraba en una entrevista a la revista People.

Por otra parte, Lea tampoco perdió la oportunidad de acudir este sábado al último concierto de la estrella de la música, el único que supuestamente dará este año, y de anunciar además su asistencia a través de las redes sociales: el reino particular de Taylor Swift."Lista para menearlo", escribía Lea en su perfil de Instagram justo antes del comienzo del recital, citando el título de uno de los temas más famosos de la cantante, 'Shake It Off'.

De momento, la estrategia parece haber funcionado y conseguido atraer la atención de Taylor, que ya le ha enviado flores para reconocer su bonito gesto.

"¿Te has leído el libreto de 'Red'? Era un encanto, eres la mejor y la más adorable. Muchas gracias por tus bonitas palabras. Con cariño, Taylor", rezaba la nota que acompañaba a las flores, de las que Lea se apresuró a presumir en sus redes sociales para dejar claro que nadie es más detallista que la cantante.¿Será este el comienzo de una bonita amistad?