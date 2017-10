Léa Seydoux: "Harvey Weinstein se abalanzó sobre mí e intentó besarme"

La larga lista de actrices que afirman haber sido víctimas del comportamiento 'depredador' de Harvey Weinstein se alarga por momentos. Desde que el New York Times publicara el pasado jueves un artículo recogiendo testimonios -incluido el de Ashley Judd- de la dinámica de acoso y abuso de poder que había desplegado el productor durante décadas, otras actrices se han atrevido a dar un paso al frente: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne y, ahora, la francesa Léa Seydoux son solo algunas de las estrellas de Hollywood que han querido contar sus experiencias.

En el caso de la antigua chica Bond, lo hace a través de una carta escrita en inglés al periódico The Guardian en la que explica cómo durante años tuvo que soportar coincidir con el poderoso productor y verse obligada a sonreírle durante galas y cenas de trabajo después de que él se "abalanzara" sobre ella en una suite de hotel.

"La primera vez que conocí a Harvey Weinstein, no tardé demasiado tiempo en darme cuenta de cómo era realmente. Estábamos en un desfile de moda. Se comportó de forma encantadora e inteligente, haciendo bromas, pero era muy dominante. Quería que quedáramos más tarde para tomar algo e insistió en que debía ser esa misma noche. Nunca se trató de trabajo; él tenía otras intenciones. Podía verlo claramente", explica la intérprete, con quien el antiguo 'dios' de la meca del cine utilizó la misma técnica que lleva años empleando: citarla en su habitación de hotel junto a su asistente femenina, previsiblemente para que se sintiera más relajada, para después inventar una excusa y quedarse a solas.

"Estábamos hablando en el sofá cuando, de pronto, se abalanzó sobre mí e intentó besarme. Tuve que defenderme. Él es grande y gordo, así que tuve que emplear todas mis fuerzas para resistirme. Me marché de su habitación, completamente asqueada. Aunque no le tenía miedo, siempre supe el tipo de hombre que era".

Al contrario que algunos de sus compañeros de profesión, la artista suscribe la teoría de que la gran mayoría de la industria estaba al tanto del comportamiento de Weinstein, alegando que ella misma presenció cómo acorralaba y presionaba a chicas jóvenes en eventos tan públicos como los Bafta o la gala del Met. "Desde aquella noche, he vuelto a verle en numerosas ocasiones. Estamos en la misma industria, es imposible evitarle. He visto cómo opera: cómo busca alguna debilidad.

Cómo pone a prueba a las mujeres para descubrir qué puede conseguir de ella. No acepta un 'no' como respuesta. Una vez fui con él a un restaurante y al no poder conseguir una mesa, se enfadó y dijo: '¿Sabes quién soy? Soy Harvey Weinstein'. Ese es el tipo de hombre que es. He compartido mesa con él y le he oído alardear de todas las actrices de Hollywood con las que ha mantenido relaciones sexuales. También me hizo comentarios misóginos a lo largo de los años, como 'más te valdría perder peso'. Eso me dejó muy impresionada".

En la misma misiva, Léa también relata sus terribles historias con algunos directores que tuvieron gestos o comportamientos inadecuados con ella, como fue el caso de un realizador que, según ella: "grababa escenas de sexo muy largas que duraban días; y no paraba de mirarnos y de repetir las escenas, como si estuviera en éxtasis, era asqueroso". Estas declaraciones se asemejan a las que realizó meses después de trabajar en 'La vida de Adele' con Abdellatif Kechiche, de quien ya dejó claro que no guardaba precisamente una buena opinión.