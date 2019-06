Lee Daniels, creador de "Empire", se arrepiente de haber apoyado públicamente a Jussie Smollett

Si las posibilidades de ver al personaje encarnado por el actor Jussie Smollett en la serie "Empire" ya eran escasas cuando salió a la luz que el intérprete habría orquestado personalmente ese ataque racista y homófobo que denunció públicamente a principios de año una teoría que sigue defendiendo con vehemencia la policía de Chicago, ahora estas se han reducido aún más con las impactantes declaraciones que ha ofrecido el creador de la popular producción, el cineasta Lee Daniels, a la revista Vulture.

El director y productor, responsable también de cintas tan aclamadas como "Precious" o "Monster's Ball", no ha dudado en expresar abiertamente su arrepentimiento y la "vergüenza" que siente tras haberse posicionado inicialmente, y de forma automática, del lado del intérprete, echando mano de ciertos prejuicios y de la credibilidad que le merecía alguien al que quiere tanto, sin tener la suficiente información sobre lo ocurrido.

"Me siento más que avergonzado. Creo que cuando pasó, me sentí identificado con el caso al rememorar todas las veces que tuve que escapar de los acosadores. Tuve flashes de toda mi vida, de mi infancia, de mi juventud, de cuando recibía palizas", ha explicado el artista durante su conversación con el medio para, justo a continuación, admitir que tiene serias "dudas" sobre el encaje del testimonio ofrecido por Jussie a la realidad.

"Por supuesto que tengo dudas. Y te estoy contando esto porque le quiero mucho. Esa es la tortura en la que me encuentro ahora mismo, porque me siento como si esto le hubiera ocurrido a mi hijo. ¿Cómo te sentirías si algo así le pasara a tu hijo? Ha sido un mar de dolor y he rezado por encontrar un atisbo de verdad en toda esta historia", ha aseverado.

Independientemente del amor que siente por Jussie, quien mantiene su inocencia ante las acusaciones de haber "fabricado" la agresión y, todo sea dicho, fue liberado de cualquier responsabilidad penal después de que la fiscalía retirara todos los cargos que había presentado contra él, Lee Daniels ha reconocido que ha dejado de llamarle por teléfono para poder distanciarse emocionalmente del caso y evitar que afecte negativamente a su vida familiar y profesional.

"Nosotros no estábamos ahí y por tanto no le podemos juzgar. Esa tarea corresponde al hombre o la mujer que lleve la toga y, por supuesto, a Dios. Pero he tenido que desconectar y dejar de llamarle, porque [la situación] estaba absorbiendo todo mi tiempo, el que debo dedicar a mis hijos, a mi pareja, a mi espíritu y a mi trabajo", ha sentenciado.