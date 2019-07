El gran icono de estilo de Leighton Meester es la señorita Miel de "Matilda"

En la popular serie 'Gossip Girl', que se convirtió en el equivalente a 'Sexo en Nueva York' para los milenials por el vestuario de ensueño que lucían sus protagonistas, el personaje de Blair Waldorf estaba obsesionado con la elegancia de Audrey Hepburn -en especial en el clásico 'Desayuno con diamantes'- y la consideraba su referente absoluto en materia de elegancia.

En la vida real, sin embargo, la actriz que se encargaba de dar vida a la abeja reina por excelencia del Upper East Side tiene un referente radicalmente opuesto: la adorable profesora de infantil del filme 'Matilda'.

De hecho, Leighton Meester se ha inspirado ahora en el vestuario de la señorita Miel -a la que daba vida Embeth Davidtz en la popular película infantil- para crear una colección cápsula en colaboración con Christy Dawn, una marca de moda sostenible afincada en Los Ángeles.

"Me pareció buena idea crear una versión suya actualizada, que imitara su estilo informal pero también elegante tan propio de los 90, pero con un toque de tendencia. Quería que se tratara de ropa cómoda y que cualquier persona se pudiera poner", ha explicado a la sección de moda del portal Page Six.

Su inspiración a la hora de imaginar qué prendas le gustaría crear se basó en su propia vida como madre de una niña de tres años: "Me imaginé para qué me pondría cada pieza: para ir al parque con mi hija, o a la playa, o a una fiesta de cumpleaños y a cenar después en un buen restaurante, aunque eso es algo que no sucede demasiado a menudo a día de hoy", ha bromeado para ofrecer una idea general de lo que pueden esperar sus fans.

En la actualidad, el glamour y la Alta Costura que definieron los primeros años de su carrera han quedado relegados en la vida de la artista en favor de atuendos tan cómodos como sea posible y aptos además para todas las horas de sus interminables jornadas.

"Cuanto más mayor me hago, yo y mi hija, más importancia le doy a la funcionalidad y la comodidad. Es mi máxima prioridad, pero también es cierto que en muchas ocasiones me preocupa tanto encontrar algo sencillo y fácil de ponerme, que al final el único que sale perjudicado es mi sentido del estilo", ha confesado.