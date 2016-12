Lena Dunham se disculpa por su broma sobre el aborto

La actriz Lena Dunham no ha tardado en recurrir a las redes sociales para pedir perdón por el controvertido comentario que hizo durante su participación en el programa de radio 'Women of the Hour' al asegurar que lamentaba no haber sufrido nunca un aborto, por lo que ha escrito un largo mensaje en su perfil de Instagram para evitar también que el escándalo que ha generado su "broma" afecte a la buena reputación del espacio radiofónico del que ella misma es responsable.

"El último episodio de nuestro podcast tenía como objetivo hablar de los diferentes aspectos que se derivan de la elección de métodos reproductivos en América, explicar las distintas razones que pueden llevar a las mujeres a decidir si quieren o no tener hijos y lo que implica la autonomía del cuerpo femenino. Me enorgullece la pluralidad de voces que tenemos en el programa y de verdad espero que la broma de mal gusto que utilicé no ensombrezca el maravilloso trabajo de todas las mujeres que ahí participan", reza el mensaje de disculpa que publicó en su cuenta de Instagram.

La protagonista y creadora de la serie 'Girls', quien se ha destacado desde hace años por ser una de las voces más combativas a la hora de defender los derechos de la mujer y contribuir a la erradicación de los estereotipos de género, ha tratado asimismo de justificar las palabras vertidas durante su última aparición radiofónica con su tendencia a encarnar "excéntricos personajes" durante sus tertulias que nada tienen que ver con su verdadera personalidad.

"Mis comentarios provenían en realidad de ese personaje de chica excéntrica que a veces encarno, una mujer que se debate entre la sabiduría y la ignorancia (de eso trata mi serie también) y que evidentemente no encajaba en ese momento concreto. Reconozco toda mi culpa. Jamás he tratado de trivializar los desafíos emocionales y físicos que se desprenden de un aborto. Mi único propósito es el de dar mayor visibilidad al problema y el de eliminar el estigma de tener que abortar", explicó a través de la misma publicación.

La intérprete quiso finalizar su alegato reivindicando una vez más la libertad reproductiva de las mujeres y su derecho a no ser marginadas por tener que tomar una de las decisiones más difíciles de la vida."Me tomo este asunto con mucha más seriedad de la que dedico a otras cuestiones, por lo que asumo toda la responsabilidad de mis actos. Seguiré dirigiendo mi vida a la lucha por la libertad y la justicia en el ámbito de la reproducción", sentenció.