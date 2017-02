Lena Dunham ha perdido peso "gracias" a Donald Trump

El triunfo del empresario Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales supuso un mazazo emocional tan duro para Lena Dunham, creadora de la exitosa serie 'Girls', que ha acabado con su apetito y le ha hecho perder una considerable cantidad de peso.

"Cuando Donald Trump se convirtió en presidente, dejé de ser capaz de comer. Todo el mundo me pregunta qué he hecho, y siempre respondo: 'Deberías probarlo, el secreto es la devastación, la desesperanza y un profundo dolor en el alma: si lo sintieras, tú también adelgazarías'", explicó la intérprete y activista por los derechos de las mujeres en el programa radiofónico de Howard Stern.La mala opinión y la oposición abierta que Dunham ha mostrado a las políticas del actual presidente, especialmente en materia de los derechos reproductivos de las mujeres, la hicieron ganarse un hueco durante la anterior campaña electoral en uno de los encendidos discursos de Trump, quien no dudó en cuestionar su talento después de que la actriz y guionista amenazara con mudarse a Canadá si ganaba las elecciones el candidato republicano, un plan que finalmente decidió no llevar a cabo.

"Es cierto que dijo que yo era una actriz de serie B sin ninguna esencia... Pero, aunque sea un error, lo más gracioso de todo es que hablamos de él como si se tratara de una persona cuerda, como si fuera alguien que no padece un desorden de la personalidad", aseguró en la misma entrevista para cuestionar la salud mental del comandante en jefe de su país.

Ahora Lena Dunham planea seguir adelante con la promoción de la última temporada de 'Girls', durante la que previsiblemente hará más referencias a la administración del presidente Trump, tal y como ya anunció en su momento."Va a resultar muy interesante promocionar la serie justo después de la investidura de Trump. La temporada final aborda temas muy complicados que no le harán demasiada gracia a la nueva administración. Con un poco de suerte, ayudará a generar debates importantes y no únicamente una tormenta de críticas e insultos en Twitter, o puede que sí", afirmaba al respecto.