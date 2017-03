Lena Dunham ya no presta atención a quienes la juzgan por su físico

La actriz y guionista Lena Dunham, creadora de la popular serie 'Girls' se ha caracterizado siempre por defender el derecho de las mujeres a enorgullecerse de su cuerpo, sea como sea, una actitud que le ha brindado numerosos aplausos pero también, como a cualquier famoso sometido al escrutinio constante de las redes sociales, toda clase de comentarios negativos al respecto.

Ahora que la intérprete y escritora estadounidense ha reaparecido en la escena pública con unos cuantos kilos menos, la controversia en torno a ella no ha hecho otra cosa que intensificarse, y Lena ha tenido finalmente que responder con claridad a todos los que no han podido evitar hablar de forma despectiva sobre su cambio de imagen.

"Es una locura porque me he pasado seis años de mi carrera recibiendo comentarios en internet como 'vaca bebé' o 'vaca vieja'. Nunca fui consciente del alcance de esta obsesión con mi cuerpo. Cualquiera que se tome el tiempo para decir algo negativo sobre mi peso en internet no es alguien que merezca mi atención", ha recordado la intérprete en el programa de Ellen DeGeneres, dejando claro que el acoso al que se ha visto sometida en la esfera virtual no ha logrado amedrentarla.

La autora del libro superventas 'No soy ese tipo de chica' reveló en su momento que desde hace años sufre un trastorno conocido como endometrosis, una condición crónica que afecta al sistema reproductivo de una de cada diez mujeres y que le obligó a tomarse un largo descanso de cara a la última temporada de Girls, cancelando incluso sus encuentros promocionales, debido a los fuertes dolores que había venido sufriendo.

Como afirmaba ella misma hace unos días en Instagram, fue su enfermedad lo que llevó a la artista a sumergirse en un estilo de vida más saludable, haciendo ejercicio regularmente y sometiéndose a una dieta equilibrada, lo que ha dado como resultado una evidente transformación física que no ha dudado en volver a defender ahora.

"Tuve esta experiencia por la que mi cuerpo cambió, y de repente había gente diciéndome, 'Eres una hipócrita, creía que defendías el cuerpo de las mujeres. Pensaba que eras una persona que alababa los cuerpos de todas las tallas'. Y yo pienso: 'Claro que sí, pero los cuerpos cambian, vivimos muchísimos años, las cosas pasan'", ha confesado en la misma entrevista sobre el escrutinio que recibe su imagen en esta nueva etapa.