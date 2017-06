Lena Dunham, obligada a renunciar a su perro Lamby por su agresividad

635x357 Lena Dunham y su querido perro Lamby (c) Instagram. EFE

La actriz y guionista Lena Dunham ha querido sincerarse ante sus seguidores sobre uno de los golpes emocionales más duros que ha recibido en mucho tiempo: tener que despedirse de su perro Lamby antes de que le trasladaran a un centro especializado en lidiar con animales con traumas, como su mascota, tras cuatro años tratando de lidiar sin éxito con los problemas de agresividad del animal.

"Muchos me habéis preguntado dónde está Lamby, ya que antes él era la estrella de mi Instagram y últimamente solo estoy publicando fotos de mis chicas poodles [su otras dos perritas]. Bueno, ya sabéis que siempre he tratado de ser lo más honesta posible, pero lo cierto es que este es un tema sobre el que me cuesta mucho hablar.

Sin embargo, me siento obligada a anunciar que el pasado marzo, tras cuatro años de agresividad y de problemas de comportamiento -que no mejoraron con adiestramiento, medicación o con el cariño de sus dueños-, Lamby se fue a vivir a un maravilloso centro especializado de Los Ángeles", comenzó explicando la también creadora de la serie 'Girls en una larga publicación compartida en sus redes sociales, en la que detalló que a partir de ahora su querido can será atendido con todo el mimo posible por una persona especializada en animales traumatizados como Lamby, quien fue víctima de malos tratos siendo tan solo un cachorro.

A pesar del cariño incondicional que Lena profesaba a su compañero canino, finalmente no le quedó más remedio que aceptar la dura realidad: que su mascota suponía un peligro tanto para ella como para sus vecinos, especialmente después de haber tenido que ir a urgencias para recibir puntos o inyecciones del tétanos.

A lo largo de todo este duro proceso de despedida, la artista ha contado con el apoyo incondicional de su pareja Jack Antonoff, quien se mostró en todo momento paciente tanto con Lamby como con su dueña esperando a que ella tomara a su debido tiempo la decisión de buscarle un nuevo hogar al animal, lo que ella aprecia y agradece de todo corazón.

"Algún día escribiré más sobre el dolor y el alivio de dejar partir a Lamby para que fuera él mismo, mordiéndolo todo y haciéndose pis en la boca constantemente. Hay muchas lecciones en esta experiencia, acerca de perdonarse a uno mismo y amar a otro ser sin condiciones y creer en un plan mayor", continuó la intérprete en la misma publicación, en la que ha querido dar esperanzas a otras personas que estén lidiando con unos problemas similares a los que tenía Lamby asegurándoles que no siempre es necesario recurrir a una solución tan extrema.

"Susan y Karen nunca serán mis primeros amores, pero son peludas y divertidas y ayudarán a llenar el hueco dejado por Lamby las queremos mucho. Por favor, si estáis en una situación similar, sabed que es posible hacer lo correcto y encontrar un nuevo hogar en lugar de enviad de vuelta al sistema de refugios. Puede requerir paciencia y en ocasiones una pequeña aportación financiera, pero existe una solución para hacer que todo el mundo sea feliz y esté a salvo", concluyó.